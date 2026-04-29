Feijóo y Vaquero exigen a Sánchez que se implique para resolver la huelga de médicos, que agrava listas de espera

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado (c), a su salida de una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se implique personalmente para acabar con la huelga de médicos que, alertan, están agravando las listas de espera en la sanidad pública.

En la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso, Feijóo ha acusado a Sánchez de "despreciar" a estos profesionales de la Sanidad y le ha instado a reunirse con ellos ya que la ministra del ramo, Mónica García es "incapaz de gestionar nada".

En los 10 meses de huelga, asegura, la listas de espera han aumentado "en más de dos millones de personas" y por tanto considera que no se puede defender la sanidad pública y a la vez "legislar contra los médicos".

"Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España, los médicos llevan diez meses en huelga. ¿Usted sabe cuántas operaciones y cuántas consultas se han anulado?", ha lanzado Feijóo que considera que Sánchez no conoce estas reivindicaciones.

SÁNCHEZ IRONIZA CON FEIJÓO: "UNA PERSONA MUY PREPARADA"

El presidente del Gobierno ha defendido que desde que está en La Moncloa ha multiplicado los fondos a las comunidades autónomas destinadas a financiar los servicios públicos y ha rechazado las críticas del PP que pretenden "quebrar" la universalidad de la sanidad pública junto a Vox, según ha advertido.

En ese sentido ha devuelto la acusación al PP señalando que son los de Feijóo, junto a la formación de Santiago Abacal, quienes "engordan las listas de espera" en la pública para "hacer negocio en la sanidad privada". "Eso es lo que están haciendo ustedes donde gobiernan", ha recriminado.

Además, después de que Feijóo le acusase de desconocer la situación de los facultativos y sus exigencias, Sánchez ha replicado con ironía. "Usted sabe mucho de muchas cosas, muchísimo más que yo. Es usted una persona muy preparada", ha lanzado.

Finalmente ha destacado que su Gobierno, pese a no tener competencias en Sanidad, ha puesto en marcha un programa para renovar maquinaria y equipamientos en hospitales y ha "eliminado copagos". "Y ha hecho otra cosa, señor Feijóo, recuperó la universalidad de la sanidad pública, que es lo que ustedes quieren quebrar con sus acuerdos con Vox", ha enfatizado.

EL PNV SE SUMA TRAS LA CRISIS CON EL PSE

A continuación, la portavoz del PNV se ha sumado a las críticas al Gobierno por la huelga de médicos, haciendo hincapié en que está haciendo aumentar las listas de espera en Euskadi. "Ya han alterado la atención a 300.000 personas y han aplazado 8.000 operaciones", ha denunciado.

En la misma línea, Vaquero se ha quejado de que esta huelga "no afecta a todos por igual" y tiene especial incidencia en el servicio vasco de salud, "esa que defendemos desde el PNV y da servicio a vascos y vascas", ha añadido.

Ante esta situación ha advertido a Sánchez que no descargue su responsabilidad en las comunidades autónomas porque se trata de "un conflicto estatal que exige liderazgo". "Haga lo imposible para llegar a un acuerdo, resuelva ya los motivos de esta huelga", le ha instado.

Vaquero ha hecho estas reclamaciones al día siguiente de que estallara la crisis entre el PNV y los socialistas --socios en el Gobierno vasco y en el Congreso de los Diputados-- por una imagen del dirigente nacionalista Aitor Esteban creada con inteligencia artificial en la que aparecía lanzándose a una piscina.

Los socialistas vascos pretendían denunciar el acercamiento del PNV a la posición de EH Bildu y Esteban respondió cancelando una reunión que iba a mantener con Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE, en Bilbao en la que iban a hablar sobre la reforma del Estatuto de autonomía.