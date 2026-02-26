Feijóo traslada al Comité de Huelga Médica su compromiso con el Sistema Nacional de Salud y la necesidad de reforzarlo

Imagen de la reunión. - PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este jueves con el Comité de Huelga Médica para trasladar su "compromiso total" con el Sistema Nacional de Salud (SNS) y subrayar que su refuerzo es prioritario.

Además, Feijóo, acompañado por la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, y otros responsables del área, ha defendido un modelo de financiación autonómica que incluya un apartado específico para Sanidad, una medida que considera clave para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Tras este encuentro y el que mantuvo el presidente del PP el miércoles con el Foro de la Profesión Médica, Feijóo se ha comprometido a enviar una propuesta formal a los profesionales, teniendo en cuenta las peticiones de los médicos y la situación que, a su juicio, están sufriendo como consecuencia de la actitud del Gobierno de Sánchez. Esta propuesta llegará después de la ronda de reuniones y diálogo activo que está manteniendo el PP con los principales actores y sindicatos del Sistema Nacional de Salud.