Feijóo señala que el proyecto de ley de tabaco "ha nacido mal" al no tener "el visto bueno de las comunidades autónomas" - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que el proyecto de ley de tabaco aprobado en segunda vuelta en Consejo de Ministros "ha nacido mal" al no contar con "el visto bueno de las comunidades autónomas" previo a su tramitación administrativa.

"Que yo sepa, esta ley no fue estudiada, ni consensuada, ni valorada lo suficientemente con las Direcciones Generales de Salud Pública en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)", ha manifestado el líder de los 'populares', que ha comparecido este miércoles para hacer balance del curso político que está cerca de terminar.

En esta línea, Núñez Feijóo ha subrayado que "la mayoría" de las competencias en materia de salud pública "están transferidas a las comunidades autónomas", a lo que ha añadido la falta de compartición de esta norma con los grupos parlamentarios. "Nosotros no nos hemos enterado para nada de este texto, ni hemos sido consultados", ha asegurado.

"Lo que vamos a hacer es estudiar el texto, pero ya lo anticipo, dividir a la sociedad y buscar, nunca mejor dicho, una cortina de humo en este momento no nos va a hacer cambiar nuestro rumbo", ha continuado, al tiempo que ha afirmado que tiene "dudas" de que esta reforma "haya pasado por el Consejo de Estado".

"Soy perfectamente consciente del impacto del tabaco en la salud pública, pero también soy perfectamente consciente de que las improvisaciones son contrarias a las legislaciones con vocación de permanencia", ha señalado a modo de conclusión y de cara al debate que deberá producirse en las Cortes y tras el verano para la aprobación de este proyecto de ley.