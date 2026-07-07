Feijóo exige el cese de Mónica García por el conflicto con los médicos y acusa a Sánchez de "lavarse las manos"

El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo. - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "lavarse las manos tras un año de huelgas" médicas por el rechazo de los sanitarios al Estatuto Marco planteado por el Ministerio.

El líder del PP ha denunciado, en un apunte de su cuenta de la red X, que Sánchez también "es responsable" de la situación actual que se ha saldado con más de cuatro millones de actos médicos cancelados, según ha esgrimido el propio Feijóo.

Por este motivo, ha exigido a Sánchez el cese de Mónica García y ha recordado que es "su ministra". La exigencia de Feijóo se produce tras la respuesta de la Presidencia del Gobierno a una carta con reivindicaciones que los facultativos enviaron al presidente el pasado 25 de junio pidiéndole "su implicación directa en la solución del conflicto abierto" entre los médicos y Sanidad.

Sánchez respondió a esta misiva y recordó que el Ministerio que dirige García es el órgano competente para solucionar el conflicto, mientras que el Comité de Huelga lamenta que Sánchez "se ponga de perfil" y que "devuelva la negociación al Ministerio que la ha bloqueado".

"Atendiendo a su solicitud, y de conformidad con las normas que rigen la actuación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad, dentro de su ámbito de competencias, es el interlocutor competente para canalizar el diálogo y valorar las distintas propuestas que puedan formularse dentro de los cauces institucionales y procedimentales establecidos", señalan desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en respuesta a la petición de intermediación realizada por carta del Comité de Huelga de los médicos.

La nota, que no firma el presidente sino su director de Gabinete, explica que el Anteproyecto de Estatuto Marco ya ha sido acordado "con las organizaciones sindicales en el ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF)" y aprobado por el Consejo de Ministros. Por tanto, solo queda la opción, en el trámite de audiencia, de que "perspectivas y sensibilidades adicionales a las canalizadas a través de los órganos de representación sean incorporadas al proceso".

Por su parte, la Confederación Española de Sindicatos Médicos ha lamentado que "el presidente parezca convencido de que los médicos no merecen mayor implicación ni tan siquiera para firmar él mismo una carta tipo con la que cree zanjar el conflicto médico más grave y largo de la historia de la democracia".