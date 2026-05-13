Feijóo promete un Plan Nacional de Salud Mental con 10.000 profesionales e inversión de hasta 700 millones al año

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha marcado como objetivo si gobierna elaborar un Plan Nacional de Salud Mental que refuerce la prevención y la atención temprana, elabore una estrategia específica juvenil, incremente en 10.000 los profesionales sanitarios --entre psiquiatras, psicólogos y enfermeros-- e incluya inversión suficiente, que ha cifrado entre 500 y 700 millones al año.

Así lo trasladado este miércoles a expertos, psicólogos, psiquiatras y profesionales del ámbito sanitario y social con los que se ha reunido en la sede del PP para constituir la Mesa por la Salud Mental. Este órgano buscará escuchar, analizar y avanzar en "propuestas serias y rigurosas" frente a uno de los principales problemas que afectan hoy a millones de españoles, según el partido.

Feijóo ha subrayado que en España uno de cada tres ciudadanos ha tenido algún problema de salud mental registrado en Atención Primaria, el consumo de antidepresivos ha aumentado más de un 40% en la última década, los trastornos de ansiedad afectan al 8% de la población y cerca de 4.000 personas fallecen cada año por suicidio.

"Ninguno de estos indicadores ha mejorado en los últimos años. Estos indicadores se han agravado", ha manifestado el presidente del PP, para subrayar que hay que hacerse cargo como sociedad de "la magnitud de este problema".

RECUERDA EL CASO DE NOELIA CASTILLO

De hecho, Feijóo ha señalado que la política está "llegando tarde y mal a los problemas reales de la mayoría de la sociedad española" porque esta legislatura "se mide en escándalos y delitos y se divide entre la incontinencia sexual de un ministro y la incontinencia verbal de otro", en alusión a José Luis Ábalos y Óscar Puente.

Por eso, ha señalado que la "misión" del PP si gobierna será que la política "deje atrás tanta basura y recupere la altura y la utilidad que nunca debió haber perdido". "La finalidad no es un Gobierno bonito, es una sociedad sana", ha agregado después.

Además, Feijóo ha recordado el caso de Noelia Castillo, que recibió la eutanasia a finales de marzo, y ha asegurado que el Estado "no puede volver a fallar en cadena a quienes necesitan su asistencia": "Parece mentira que ni a nivel autonómico ni a nivel nacional se haya abierto una evaluación honesta sobre lo que no funcionó", ha indicado.

"MÁS DE 2.000 PSIQUIATRAS" Y "CERCA DE 3.000 PSICÓLOGOS"

Feijóo ha destacado que hacen falta más profesionales y más inversión en salud mental. "Nosotros creemos que el Plan Nacional de Salud Mental tiene que plantearse con un objetivo innegociable, cubrir el déficit de profesionales y cubrir el déficit de inversión", ha abundado.

A renglón seguido, ha desglosado seis prioridades sobre salud mental que pasan por una estrategia nacional infanto-juvenil, más inversión y más profesionales, integración de los problemas de adicciones dentro de la red de salud mental, una pieza separada para luchar contra el suicidio, una ampliación de la cobertura de psicoterapia y un plan para rendir cuentas y ofrecer resultados con transparencia

Feijóo ha explicado que España debe aproximarse a los estándares europeos y ha apostado por incrementar el número de profesionales en 10.000 en los próximos años. "En España, según los datos que manejamos, se necesitarían algo más de 2.000 psiquiatras, cerca de 3.000 psicólogos y cerca de 5.000 enfermeros de salud mental", ha relatado, para añadir que la mayor urgencia que tiene nuestro estado de bienestar es dotar al sistema sanitario de profesionales suficientes.

n este punto, ha defendido más plazas de formación especializada (MIR, EIR y PIR), reforzar la atención primaria, reducir las desigualdades dentro de España para que la ratio sea similar con independencia del lugar en el que se viva y apostar por planificación, prevención y modelos de atención colaborativa.

INVERSIÓN EN SALUD MENTAL DEL 5% FRENTE AL 10% DE MEDIA EUROPEA

Además, ha denunciado que la inversión ahora en salud mental está solo en el 5% del gasto sanitario total cuando la media europea es del 10%, al tiempo que ha criticado que el Plan de Salud Mental vigente destina a esta materia apenas 1 euro por habitante al año.

Tras asegurar que la salud mental es una de las especialidades que "exigen refuerzos a la mayor brevedad", ha indicado que la inversión no puede desligarse de la financiación del Sistema Nacional en su conjunto.

Feijóo ha dicho que hay margen para aumentar los recursos mientras la política tenga "récord de asesores y altos cargos", "se gaste y se gaste en propaganda" y "sigan saliendo noticias de cómo se utiliza el dinero público", en alusión a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

COMISIÓN INTERMINISTERIAL ESPECÍFICA

De hecho, ha señalado que si llega al Palacio de la Moncloa pondrá a las personas en el centro de su política, el bienestar por encima de cualquier otro y que gestionará el dinero con "delicadeza y con respeto". "Ese es el verdadero cambio: el que noten los ciudadanos. En su bolsillo y en su bienestar", ha aseverado.

Feijóo ha resaltado que la salud mental no puede ser un departamento estanco y debe abordarse en una Comisión Interministerial específica, con participación de Educación, Juventud, Igualdad o Servicios Sociales, además de las comunidades autónomas.