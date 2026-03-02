Feijóo se compromete a aumentar un 15% las plantillas de médicos para mejorar las condiciones de guardias y jornadas

Imagen de archivo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a aumentar, si llega al Gobierno, las plantillas de médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) en torno al 15 por ciento, lo que supondría la incorporación de más de 26.500 profesionales.

"Sin más médicos, no habrá menos guardias, ni mejor conciliación, ni reducción real de la jornada, pues nuestro principal objetivo seguirá siendo garantizar la asistencia", ha señalado el 'popular'.

Esta medida forma parte de las propuestas que Feijóo ha trasladado en una carta enviada a los médicos tras reunirse la semana pasada con el Comité de Huelga Médica y el Foro de la Profesión Médica. En el documento, el presidente del PP afirma que los problemas del Sistema Nacional de Salud surgen por la "falta de planificación y coordinación" del Gobierno central, lo que, a su juicio, ha generado un cuello de botella en la gestión de recursos humanos y materiales que "asfixia a profesionales y gestores".

En la carta, asegura que en los primeros 100 días de Gobierno presentará un nuevo modelo de planificación de los recursos humanos que adapte las plantillas del Sistema Nacional de Salud a las necesidades sociodemográficas y epidemiológicas.

Además, se compromete a impulsar en el sistema de financiación autonómica una pieza separada para la Sanidad. "Lo que no se financia no se cumple. El dinero público tiene que destinarse a necesidades básicas, y esta lo es. No se decidirá por criterios independentistas o territoriales. Ningún español es más importante que otro", ha resaltado.

En cuanto a la incorporación de los médicos al Sistema Nacional de Salud, el 'popular' señala que debe hacerse mediante una oferta MIR proporcional "con un crecimiento sostenido anual y con un sistema de evaluación que no repita el espectáculo que los aspirantes están viviendo este año", apunta.

"Todo médico que se enfrenta al examen más importante de su carrera merece certezas, no vivir un insólito proceso de incertidumbre y reclamaciones. Me comprometo a revisar las condiciones de los médicos MIR en formación", ha criticado.

Del mismo modo, ha afirmado que se flexibilizarán los criterios de acreditación de las unidades docentes, en un proceso "ágil", priorizando las especialidades más presionadas como Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, en Atención Primaria, y también en Atención Hospitalaria.

"No basta con formar profesionales si luego se enfrentan a la sobrecarga, la falta de reconocimiento y la falta de estabilidad. Realizaremos un estudio de las cargas laborales para abordar la jornada laboral anual, además de establecer mecanismos que aporten agilidad y seguridad jurídica en aras de la estabilidad laboral", ha prometido el presidente del PP.

MEJORA DE LA REMUNERACIÓN DE LAS GUARDIAS

Feijóo también se ha comprometido a mejorar la remuneración de las guardias y su duración. "La equiparación de las horas extraordinarias a las ordinarias se abordará en el primer año de la próxima legislatura y se aplicará de manera completa antes de que esta finalice", destaca en la carta.

A continuación, ha apostado por revertir la sobrecarga administrativa que "asfixia" el trabajo de los médicos y ha anunciado que se incorporarán nuevas figuras tecnológicas para mejorar los procedimientos asistenciales durante el primer año de legislatura. "Las profesiones sanitarias no son profesiones burocráticas", ha agregado. Por último, ha indicado que abordará una clasificación profesional que ponga en valor la formación, capacitación y las responsabilidades que ejercen los médicos.

Todas estas propuestas, ha afirmado, se implementarán mediante una negociación propia y quedarán reflejadas de forma específica en el Estatuto. "Soy perfectamente consciente de que este será uno de los mayores desafíos que afrontaré como presidente del Gobierno, si los españoles así lo deciden, y que de su éxito depende que podamos seguir estando orgullosos de nuestro Estado del Bienestar", ha concluido.

GARCÍA RECRIMINA QUE EL PP DERIVA LA SANIDAD A EMPRESAS PRIVADAS

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al presidente del PP, reprochando que las comunidades autónomas del PP derivan la sanidad a empresas privadas y que el partido dejó las plazas MIR en mínimos históricos.

"Alberto qué me estás contando de financiar la sanidad si en vuestras comunidades lo deriváis a empresas privadas, de subir las plazas MIR si las dejasteis en mínimos históricos y de mejorar las condiciones si vuestros consejeros se oponen a contratar más y pagar mejor", ha subrayado García a través de la red 'X', adjuntando una imagen de la progresión de plazas de Formación Sanitaria Especializada.

También en 'X', el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha indicado a Feijóo que la última vez que gobernó el PP se redujeron el número de plazas MIR. "Los gobiernos de coalición progresistas las han aumentado un 45 por ciento", ha añadido Padilla.

Sobre la propuesta de una financiación autonómica separada para la Sanidad, Padilla ha indicado a Feijóo que la ministra de Hacienda ya la ha respaldado y ha añadido: "Así que basta con que lo apoyéis".

Respecto a aumentar un 15 por ciento el número de médicos, Padilla ha subrayado a Feijoó que la política de profesionales en sanidad se gobierna con las decisiones de la década anterior. "En estas legislaturas hemos aumentado 45 por ciento plazas de Formación Sanitaria Especializada y financiado un aumento de hasta el 15 por ciento plazas de grado de Medicina. El problema está en que no les contratan allí donde gobierna tu partido", ha finalizado.