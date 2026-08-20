Feijóo alerta de "la crisis de salud pública" en Ceuta tras verse con el Colegio de Médicos y de Enfermería de la ciudad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de "la crisis de salud pública" que vive Ceuta tras mantener un encuentro con la presidenta del Colegio de Enfermería y con el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma.

A esta reunión, que tuvo lugar este miércoles durante la visita de Feijóo a Ceuta, se sumaron el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que la presidenta del Colegio de Enfermería y el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta les trasladaron en esa reunión la "preocupación que existe en el colectivo sanitario por el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas y sobre la crisis de salud pública que vive la ciudad autónoma".

El PP ya ha solicitado esta semana la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Mónica García, para dar explicaciones sobre el "colapso" sanitario que atraviesa Ceuta, las medidas adoptadas por su departamento y su ausencia durante las dos primeras semanas de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

APARICIÓN DE CASOS DE SARNA ENTRE MILITARES Y POLICÍAS

Este mismo viernes la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha avisado de la aparición de casos de sarna entre militares y policías desplegados en Ceuta, ha denunciado que las Urgencias atienden ahora a cuatro veces más de pacientes con el mismo número de profesionales y ha asegurado que hay ceutíes con enfermedades crónicas que están pidiendo ser atendidos en sus domicilios porque tienen "miedo" de acudir a los centros de salud y al hospital.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, coincidiendo con las tres semanas de la entrada masiva de miles de inmigrantes por la frontera de Ceuta, Fúnez ha advertido que "ya no está únicamente en riesgo la salud de todos los ceutíes", sino también la de los profesionales que trabajan para hacer frente a las consecuencias de la crisis.

En este contexto, ha afirmado que se han diagnosticado 24 casos de sarna entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y militares. Y también ha señalado que hay dos sanitarios contagiados de esta enfermedad.

Por ello, la vicesecretaria del PP ha pedido a la ministra que explique si ha puesto en marcha algún protocolo conjuntamente con los ministerios de Defensa e Interior para "prevenir, detectar y diagnosticar cuanto antes" estos casos y proteger a los militares y agentes desplegados en Ceuta. A su entender, la situación sanitaria de la ciudad está "absolutamente colapsada" y los profesionales están "sobrepasados" por las urgencias y el número de pacientes que deben atender.