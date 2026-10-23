Feijóo cree que los padres deben conocer si su hija de 16 años quiere abortar y dice que abrirá el debate si gana

Imagen de archivo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla.- Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, considera que si una chica de 16 años quiere abortar sus padres deben tener "conocimiento" de esa decisión y se ha comprometido a abrir este debate si gana las elecciones generales del 29 de noviembre y llega al Palacio de la Moncloa.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha garantizado que las mujeres en España tengan los "mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria" si deciden interrumpir el embarazo, de forma que "puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país". "Yo lo garantizo en la pública y en la privada", ha apostillado, si bien ha dicho que él no puede "obligar a un médico" a practicar un aborto.

Al ser preguntado si el PP va a obligar a las chicas de 16 y 17 años a tener el permiso de sus padres para abortar, Feijóo ha señalado que su "opinión personal" es que debería tener "el conocimiento de sus padres" y ha añadido que considera que "es un debate que procede".

El PP incluyó en su programa electoral de 2023 el compromiso de reformar la ley para que las menores de edad no puedan abortar sin contar con el consentimiento de sus progenitores. Feijóo se ha referido este viernes a "conocimiento de sus padres".

"¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?", ha enfatizado.

El dirigente del PP considera que "lo correcto" es que una niña de 16 años "comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible" como abortar, vaticinando que seguramente si cuenta con la ayuda de sus padres habrá menos interrupciones del embarazo. Dicho esto, ha avanzado que si tiene la responsabilidad de gobernar verá como plantea este asunto. "Porque yo ya le digo, yo lo voy a plantear", ha garantizado para quien "es una reflexión que la sociedad española tiene derecho a hacer".

En cualquier caso, lo "fundamental" para Feijóo es que una mujer no aborte por un tema económico y se ha comprometido a buscar soluciones para quienes quieran tener un hijo y tengan problemas económicos.

REFORMAR LA LEY DE EUTANASIA

Preguntado si derogará la Ley de eutanasia si gobierna, Feijóo ha admitido que la muerte digna es un concepto con el que está de acuerdo pero ha confirmado que si llega a Moncloa reformará esa norma, después de defender que "antes de llegar" a ella se debe "garantizar una vida digna". "Y que la muerte digna solamente pueda ser el final de que esa vida no se puede mantener en unos niveles mínimos de dignidad", ha añadido.

"Me he reunido con muchos médicos, me he reunido con sociedades científicas, nos parece que en esta ley de eutanasia el papel del médico, el papel del especialista, es un papel secundario que creo que se lo tenemos que ofrecer a la persona antes de tomar una decisión. Por tanto, reformaremos esta ley", ha detallado.

Feijóo ha aludido al caso de Noelia, la joven que recibió la eutanasia el pasado marzo tras dos años del inicio de su solicitud, y ha aseverado que se trató de un "fallo sistemático de todos los servicios", "de la sociedad" y "de los poderes públicos". "El caso Noelia nos ha impactado a todos. A mí me escribió su madre y me pidió que no volviese a ocurrir lo que le pasó a su hija", ha comentado.

Cuestionado sobre si se paralizarán los procesos de eutanasia que estén en tramitación, Feijóo no ha querido entrar a debatir el asunto. "Es una disposición transitoria de la ley, yo no me atrevo a entrar en detalle sobre este asunto", ha referido.