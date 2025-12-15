FEFCI califica de "avance histórico" la aprobación del plan de seguimiento de largos supervivientes de cáncer infantil

Archivo - La presidenta de la Federación Española de Familias con Cáncer Infantil, Verónica Ortiz. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) ha calificado de "avance histórico" la aprobación del Modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil, que el pasado viernes recibió el visto bueno por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Celebramos la aprobación de este Plan, que pone por primera vez en el centro la trayectoria de las personas supervivientes de cáncer infantil y dota de herramientas coordinadas a los equipos clínicos y sociales. Es un paso muy importante para asegurar que nadie quede desatendido tras superar su enfermedad", ha afirmado la presidenta de la FEFCI y madre afectada, Verónica Ortiz, en un comunicado.

El plan ofrece un seguimiento multidisciplinar para aquellas personas que han afrontado un cáncer durante la infancia o la adolescencia, con el objetivo de prevenir, detectar y abordar posibles secuelas físicas, psicológicas y sociales derivadas de la enfermedad o de los tratamientos recibidos.

Así, establece una atención estructurada que incluye el seguimiento médico de los efectos tardíos, el apoyo psicológico continuado, la rehabilitación social (con especial atención a los ámbitos educativo y laboral), el empoderamiento de las personas supervivientes y la coordinación multidisciplinar entre los distintos ámbitos y profesionales sanitarios.

La Federación también ha puesto en valor el trabajo de aquellas comunidades autónomas en las que ya cuentan con hospitales con este modelo implementado de manera integral, como la Comunidad de Madrid, de Valencia o la Región de Murcia, motivo por el que ha instado al resto de autonomías a impulsar "de forma prioritaria" su desarrollo y puesta en marcha.

En ese sentido, ha resaltado que "aún queda mucho por hacer para garantizar una atención verdaderamente integral y equitativa" en toda España, y que la implementación de este plan es uno de "los reclamos históricos" de FEFCI.