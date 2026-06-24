FEDOP pide a Sanidad revisar la financiación de los productos ortopédicos a medida

Archivo - Paciente con refuerzo en la pierna, caminando con muletas durante la rehabilitación. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) ha reclamado al Ministerio de Sanidad la revisión de la normativa que regula la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, al considerar que las actuales limitaciones de financiación se convierten en una barrera de acceso para pacientes que necesitan productos ortopédicos elaborados a medida.

FEDOP subraya que la Orden SCB/45/2019 establece para los productos financiados por el Sistema Nacional de Salud unos importes náximos de financiación (IMF) que actúan como límite económico para la cobertura pública de estas prestaciones, de manera que quedan excluidos de financiación los productos a medida cuyos precios superen sus respectivos IMF.

Para la Federación, el problema surge cuando el coste real de elaboración de un producto elaborado a medida supera el importe máximo establecido. En estas circunstancias, explica, el usuario queda excluido de la financiación pública del producto que le ha sido prescrito, incluso cuando exista una necesidad clínica acreditada y el propio paciente esté dispuesto a asumir la diferencia económica.

Para el sector ortoprotésico esta situación resulta especialmente preocupante porque "la fabricación y adaptación individualizada no constituye una elección opcional en muchos casos, sino una necesidad terapéutica imprescindible para garantizar la eficacia del tratamiento".

En este contexto, la Federación recuerda que la ortopedia es una prestación sanitaria especializada en la que el trabajo del profesional ortopédico resulta especialmente relevante en la elaboración de productos personalizados. Estos dispositivos requieren una valoración individualizada, toma de medidas, diseño, fabricación, adaptación y seguimiento continuado, siendo imprescindibles para responder a necesidades clínicas que no pueden resolverse mediante productos estándar.

Así, indica que esta situación afecta especialmente a pacientes con necesidades complejas, entre ellos niños con escoliosis u otras patologías susceptibles de corrección durante el crecimiento, personas con amputaciones, pacientes con parálisis cerebral, usuarios que precisan sistemas específicos de posicionamiento o personas que requieren prendas y dispositivos de compresión adaptados a sus características individuales.

"NO CONTEMPLA LA REALIDAD DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS A MEDIDA"

La Federación también denuncia que mientras la normativa contempla mecanismos de revisión de los importes financiados para los productos de fabricación seriada, no existe un sistema equivalente que garantice la actualización periódica de los importes asignados a los productos elaborados a medida, aunque estos incorporen componentes fabricados en serie cuyos IMF hayan sido revisados al alza, que no se repercute en el IMF el producto a medida.

"Los productos personalizados no pueden evaluarse con los mismos criterios que los productos estándar. Su valor incorpora el conocimiento profesional, el tiempo de elaboración, la adaptación individual y los ajustes sucesivos que requiere cada paciente durante el tratamiento", recuerda el presidente de FEDOP.

La falta de actualización adecuada de estos importes genera una creciente desconexión entre la financiación reconocida por el Sistema Nacional de Salud y el coste real de prestar un servicio sanitario especializado, lo que puede afectar tanto a la sostenibilidad de las ortopedias como al acceso de los pacientes a la solución clínica más adecuada.

REVISIÓN URGENTE DEL MARCO NORMATIVO

Por todo ello, la Federación considera necesario abrir un proceso de revisión normativo que permita encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema público, los derechos de los usuarios y el reconocimiento de la labor sanitaria que desarrollan las ortopedias.

Entre las posibles soluciones, FEDOP plantea estudiar fórmulas que permitan la aportación económica complementaria por parte del usuario cuando exista una indicación sanitaria justificada y el paciente solicite acceder a una solución personalizada que supere los límites de financiación establecidos, como ya existe en los productos fabricados en serie.

A juicio de FEDOP, la ortopedia no debe entenderse únicamente como el hecho aislado de dispensar un producto sanitario, sino que se trata de una prestación especializada que acompaña al paciente en su recuperación, su autonomía y su calidad de vida. "La regulación debe garantizar que las limitaciones administrativas no terminen perjudicando precisamente a quienes más necesitan esta atención", finaliza la Federación.