Archivo - FEDOP denuncia que la Orden que modifica la oferta de productos ortoprotésicos pone en riesgo la dispensación - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) ha denunciado que la recientemente aprobada Orden que modifica la inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos "pone en riesgo la dispensación", por lo que ha rechazado el hecho de "que el Ministerio de Sanidad imponga nuevas obligaciones de un día para otro".

Según ha indicado esta organización, la Orden SND/715/2026, de 8 de julio, por la que se modifica el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección, incorpora, de este modo, nuevas obligaciones para la identificación de los productos ortoprotésicos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Todo ello lo hace "sin prever un periodo transitorio que permita al sector de la ortopedia adaptarse", ha asegurado la FEDOP, mientras que su presidente, Pablo Pérez, ha subrayado que "ningún sector aceptaría que le comunicaran un cambio de esta magnitud el 14 de julio para exigir su cumplimiento el día 15". "Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido con las ortopedias españolas", ha aseverado.

En este contexto, la citada entidad ha declarado que esta modificación se ha producido "sin tiempo" para adaptar los programas informáticos, "sin instrucciones claras" y "con el riesgo de que, si algo falla, un paciente vulnerable pueda quedarse sin una prestación sanitaria esencial". "Esa es la situación que viven hoy las ortopedias españolas", ha insistido.

LOS USUARIOS, PRINCIPALES PERJUDICADOS

"Los principales perjudicados por la repentina entrada en vigor de estas nuevas obligaciones para las ortopedias serán las personas que dependen diariamente de estos productos para mantener su movilidad, autonomía y calidad de vida", han continuado desde esta Federación, al tiempo que han concretado que estas son "personas con discapacidad, personas mayores, pacientes amputados y usuarios de prótesis, ortesis, sillas de ruedas y otros productos ortoprotésicos".

Por ello, han hecho un llamamiento al Ministerio de Sanidad "para que corrija esta situación mediante la aprobación urgente de un periodo transitorio que permita adaptar los sistemas de gestión, la publicación de criterios técnicos claros y homogéneos para todo el territorio nacional y la garantía de que la aplicación de la Orden no perjudicará ni a las ortopedias ni, sobre todo, a los pacientes".

Además, han apuntado que la aplicación práctica de esta Orden plantea "importantes incertidumbres". "Algunas de las nuevas obligaciones requieren adaptar procedimientos internos y necesitan criterios de interpretación homogéneos para evitar que cada comunidad autónoma las aplique de forma distinta", han declarado al respecto, añadiendo a ello "una circunstancia especialmente preocupante", y es que se exige incorporar el código 'OFEPO', "cuando numerosos productos todavía no disponen de este identificador porque el sistema aún no se ha implantado completamente".

Por último, y una vez señalado que "esta falta de planificación puede tener consecuencias que van mucho más allá de una carga administrativa", ya que "los establecimientos podrían sufrir importantes perjuicios económicos y verse comprometida la continuidad de la prestación ortoprotésica financiada por el SNS", la FEDOP ha finalizado indicando que este departamento ministerial no ha aprovechado esta modificación "para dar respuesta a reivindicaciones históricas que mejorarían la equidad y el acceso de los pacientes a la prestación ortoprotésica", como "la eliminación de las limitaciones que afectan a los productos fabricados a medida que requieren adaptación".