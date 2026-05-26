La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos cambia su nombre a Federación Española del Hígado

Imagen del cambio de nombre. - FEH

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) ha pasado a denominarse oficialmente Federación Española del Hígado (FEH), acompañando este cambio con una renovación de su identidad visual y de su logotipo.

Según informa la federación, esta transformación representa "mucho más que un cambio de nombre". "Supone la evolución natural de una federación que, tras años de trabajo junto a pacientes, asociaciones, profesionales sanitarios y entidades sociales, amplía su mirada y refuerza su compromiso con la salud hepática y con todas las personas que conviven con enfermedades del hígado", ha explicado en un comunicado.

La nueva denominación nace con el objetivo de construir una organización "más abierta, reconocible y cercana" para toda la sociedad, capaz de abarcar de forma más amplia la realidad de las enfermedades hepáticas, la prevención, la investigación, la donación y el trasplante, sin perder nunca la esencia que ha definido a la federación desde sus inicios.

La Federación Española del Hígado busca ofrecer una identidad "más clara, positiva, accesible y representativa" de la realidad actual de las enfermedades hepáticas y de todas las personas implicadas en su prevención, atención, tratamiento y acompañamiento. Asimismo, se marca el objetivo de seguir situando a pacientes en el centro de cada acción, defendiendo sus derechos, acompañando a las familias y trabajando junto a las asociaciones que forman parte de la federación.

"Este cambio representa la evolución de una federación que nunca ha dejado de crecer junto a las personas. Cambiamos nuestra imagen y nuestro nombre para reflejar mejor todo lo que somos hoy y todo lo que queremos seguir construyendo en el futuro. Lo hacemos con ilusión, responsabilidad y sin olvidar nunca el camino recorrido ni a todas las personas que han formado y forman parte de nuestra historia", ha señalado la presidenta de la Federación Española del Hígado, Elena Arcega.

Por otra parte, la federación afirma que mantendrá intacta su estructura, sus proyectos y su compromiso con las asociaciones miembro y con las personas pacientes y trasplantadas hepáticas, reforzando al mismo tiempo su capacidad para sensibilizar a la sociedad, dar mayor visibilidad a las enfermedades hepáticas y continuar creciendo como entidad de referencia en salud hepática en España.

Desde FEH agradecen la confianza y el apoyo de todas las personas, entidades y profesionales que han formado parte de este recorrido y que seguirán haciéndolo en esta nueva etapa. "Porque cambiamos de nombre e imagen, pero no de valores. Seguimos siendo la misma federación comprometida con las personas, ahora con una identidad que refleja lo que somos y lo que queremos llegar a ser", finalizan.