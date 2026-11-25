VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional ASPAYM impulsa, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el desarrollo del proyecto 'ACTÚA: protocolo para la prevención e intervención en casos de violencia de género', una iniciativa destinada a mejorar la detección, prevención y actuación ante las agresiones que sufren las mujeres con lesión medular y otras discapacidades físicas.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la entidad ha contado con la colaboración de catorce organizaciones territoriales de su red asociativa: Federación ASPAYM Andalucía, ASPAYM Catalunya, Fundación ASPAYM Castilla y León, ASPAYM Galicia, ASPAYM Madrid, Fundación Lesionado Medular, ASPAYM Murcia, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Córdoba, ASPAYM Cuenca, ASPAYM Granada, ASPAYM Málaga, ASPAYM Sevilla y ASPAYM Toledo.

En esta primera fase, los trabajos se han centrado en identificar las necesidades, barreras y circunstancias específicas que afrontan estas mujeres para garantizar que las respuestas institucionales sean accesibles y adecuadas.

En este sentido, la presidenta de la Federación Nacional ASPAYM, Mayte Gallego, ha señalado que la violencia de género constituye una vulneración de derechos que afecta a todas las mujeres y ha advertido de que no es posible abordar una atención integral si se omiten las circunstancias particulares de quienes tienen una discapacidad.

Asimismo, Gallego considera fundamental escucharlas y brindarles los apoyos necesarios para asegurar que todos los recursos estén a su alcance, incluida la asistencia personal en caso de sufrir violencia.

De forma paralela, el programa ha previsto la recopilación de buenas prácticas que ya se aplican en las entidades territoriales con el fin de trasladarlas a otros contextos asociativos.

Para obtener esta información, la federación ha puesto en marcha cuestionarios dirigidos a profesionales, equipos directivos y mujeres con discapacidad, unos datos que completará con su posterior análisis y la celebración de tres grupos focales para elaborar un informe de diagnóstico previo al protocolo definitivo.

Con el desarrollo de 'ACTÚA', la Federación Nacional ASPAYM ha buscado reforzar las herramientas de actuación de su red asociativa mediante una perspectiva específica sobre las situaciones que afectan a este grupo de mujeres y favorecer así entornos más seguros.

El programa ha recibido financiación a través de las subvenciones estatales destinadas a actividades de interés general consideradas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades.