La Federación Española de Diabetes se incorpora al foro de la OMS para frenar su avance y mejorar la calidad de vida

Archivo - Nivel de azúcar en la sangre. - ALLCHONOK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) se ha incorporado al Foro del Pacto Mundial contra la Diabetes, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para frenar el avance de esta patología crónica que, en la actualidad, afecta a 589 millones de adultos de todo el mundo, lo que supone alrededor del 11,1 por ciento de la población de entre 20 y 79 años, y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

De hecho, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) estima que para 2050 esta cifra alcanzará los 853 millones de personas. Esto supone un crecimiento del 45 por ciento (por encima del 25 por ciento de crecimiento poblacional mundial previsto). Por ello, la OMS organiza desde 2021 este pacto mundial para reducir el riesgo de la patología y aumentar el acceso a tratamientos en todo el mundo.

FEDE, que se ha convertido en la primera entidad española en ingresar en este foro, ha reafirmado, de esta forma, su apuesta por las alianzas internacionales como forma de "mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes". En 2025, también se incorporó a la Federación Internacional de Diabetes.

El presidente en funciones de FEDE, Juanxo Remón, ha asegurado que formar parte de este foro es una manera de "contribuir activamente a la lucha global contra la diabetes, aportando también la experiencia y la visión de las personas con diabetes de España".

EPIDEMIA SILENCIOSA

La OMS califica la diabetes como una "epidemia silenciosa", ya que en el siglo XXI se ha convertido en una de las "principales emergencias sanitarias". En las últimas décadas, el número de personas afectadas se ha casi cuadruplicado, pasando de los 151 millones registrados en el año 2000 a los 589 millones actuales. Este incremento se está produciendo, en especial, en los países de ingresos bajos y medios, donde según las predicciones de la IDF se concentrará el 95 por ciento del incremento previsto en los próximos años.

En este contexto, el Pacto Mundial contra la Diabetes busca mejorar en todo el mundo el acceso a tratamiento y dispositivos, así como el diagnóstico de la patología. Para ello, establece una serie de líneas de trabajo: acceso a medicamentos esenciales para la diabetes y tecnologías sanitarias asociadas; productos técnicos; prevención, promoción de la salud y alfabetización sanitaria; apoyo al país; investigación e innovación; y gobernanza.

En general, la incorporación de FEDE a este pacto a través de su participación en el foro supone "un claro reconocimiento" al papel de las organizaciones de pacientes en esta lucha.