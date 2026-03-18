La Federación Española de Diabetes impulsa la formación 'Agente educativo en diabetes' para orientar a pacientes

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha impulsado una nueva edición de la formación terapéutica 'Agente educativo en diabetes' para proporcionar herramientas y recursos orientados a los pacientes de esta patología.

Esta formación 'on line', a la que se han inscrito 780 personas, está estructurada en una serie de módulos que abarcan "desde las cuestiones más básicas de la convivencia con la patología, como el control de la glucemia, la importancia de la dieta y la actividad física o el ajuste de la insulina, a otras más específicas como los aspectos psicosociales, la diabetes en el ámbito escolar o las últimas innovaciones en diabetes".

Este proyecto nació en 2022 con dos objetivos. El primero, empoderar a los pacientes con diabetes y sus cuidadores, dotándoles de las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar su patología y tener una mejor calidad de vida, y el segundo, formar a pacientes expertos capaces de ser portavoces en sus asociaciones y localidades.

En este sentido, el presidente en funciones de FEDE, Juantxo Remón, ha asegurado que es "fundamental que las asociaciones de pacientes cuenten con personas formadas capaces de ser interlocutores sólidos en diabetes".

El programa, con una duración total de 20 horas, se basa en la metodología del Programa de Formación de Pacientes Expertos de Stanford, con un enfoque educativo diseñado para personas que conviven con una patología crónica, y tiene el objetivo de "enseñarles a gestionar mejor su propia salud y fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre pacientes".

'Agente educativo en diabetes' es una iniciativa respaldada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y está dirigido a los socios miembros de asociaciones locales de personas con diabetes.

"Este nuevo curso permitirá a las personas que se inscriban profundizar en aspectos más concretos de la diabetes, proporcionándoles un mejor control de su patología y dotándoles de recursos para compartir sus conocimientos con otras personas dentro de sus asociaciones y comunidades", ha concluido Juantxo Remón.