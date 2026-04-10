La Federación AICE subraya la importancia de la Atención Primaria en la detección temprana de la pérdida auditiva

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MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El papel de los especialistas de la Atención Primaria es "especialmente importante" en la detección temprana de la pérdida auditiva, ya que los médicos de familia, los pediatras y el personal de enfermería apoyan a la ciudadanía en todas las etapas de la vida y ofrecen "atención cercana, continua y centrada" en la persona, según la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE).

Con motivo del Día Nacional de la Atención Primaria, que se celebra el 12 de abril, la Federación AICE ha asegurado que la Atención Primaria suele ser el lugar donde se pueden identificar las primeras señales de alerta en niños, adultos y personas mayores.

Gracias a su accesibilidad y la relación de confianza con los pacientes, estos profesionales están en una "buena posición" para sospechar, detectar y actuar ante cualquier problema auditivo desde sus fases iniciales.

EVITAR CONSECUENCIAS A FUTURO

En este sentido, desde la Federación han asegurado que identificar la pérdida de audición en una fase temprana es "clave" para evitar consecuencias como dificultades en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje, en el caso de los niños, y problemas de comunicación, reducción de la participación social, aumento del aislamiento y soledad no deseada, en el caso de los adultos.

Por ello, una rápida derivación a los servicios especializados permite comenzar antes el diagnóstico y el tratamiento, mejorando "significativamente" los pronósticos y la calidad de vida de las personas.

La Federación AICE ha enfatizado la necesidad de seguir fortaleciendo la Atención Primaria, ya que es importante dotarla de más recursos, formación específica en salud auditiva y herramientas que faciliten el cribado y la detección temprana.

Los afiliados han subrayado que reconocer y fortalecer este nivel asistencial es una "apuesta por la prevención, la equidad y una atención sanitaria de calidad", donde la salud auditiva tenga el lugar prioritario que merece.

Además de apoyar a las personas con implantes cocleares y a sus familias, desde la Federación se comprometen "firmemente" con los profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social.

Su trabajo, a su vez, incluye apoyo, colaboración y la creación de espacios de intercambio de conocimiento con especialistas en otorrinolaringología, audiología, logopedia y educación, entre otros. De esta manera, quieren contribuir a mejorar la calidad de la atención y promover "un enfoque multidisciplinario" que beneficie el bienestar y la inclusión de las personas con implante coclear.