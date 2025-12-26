FEDER impulsa un proyecto pionero para garantizar una educación inclusiva al alumnado con enfermedades raras

Archivo - Niño estudiando - LIDERINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) impulsa un proyecto pionero en España para garantizar la inclusión educativa del alumnado con enfermedades raras o sin diagnóstico, reforzando la equidad, la participación y la igualdad de oportunidades en el entorno escolar.

El objetivo es "favorecer" el derecho a una educación inclusiva y de calidad para niños y jóvenes con enfermedades raras o sin diagnóstico, "un colectivo que durante años ha afrontado grandes barreras en el ámbito educativo sin contar con recursos ni apoyos específicos".

El proyecto incorpora tecnología neurocomunicadora, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), herramientas de exploración cognitiva y un acompañamiento profesional personalizado. Estas acciones, explican, permiten mejorar la comunicación, la autonomía y la participación activa del alumnado, al tiempo que se refuerzan las capacidades del profesorado y de las familias mediante formación específica y recursos adaptados.

En el proyecto, que cuenta con 28 entidades, el alumnado tiene la posibilidad de participar utilizando diferentes formas de expresión, potenciando su autoestima y su participación en el aula, reduciendo las barreras que limitaban su aprendizaje y favoreciendo una inclusión real. Paralelamente, el profesorado adquiere competencias para ofrecer una respuesta educativa de calidad, mientras que las familias refuerzan su papel en el acompañamiento educativo y emocional.

Las acciones de sensibilización que se desarrolla en los centros educativos contribuyen, además, "a generar una cultura escolar más empática, consciente y colaborativa, donde la diversidad se percibe como una oportunidad para aprender y construirnos como personas juntos", afirman.