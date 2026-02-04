La FEDER celebra 'ChefsForChildren' con cocineros como Arzak y Berasategu para apoyar a menores con enfermedades raras

La presentación de la 8ª edición de 'ChefsForChildren'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de las Enfermedades Raras (FEDER) celebrará en abril la 8ª edición de 'ChefsForChildren', el evento que reúne a más de 60 cocineros Estrellas Michelin, entre los que se encuentran Elena Arzak, Alberto Chicote, Ángel León o Martín Berasategui, con el objetivo de enseñar a los niños a comer de forma saludable y apoyar a los menores afectados por enfermedades raras.

El lema de este año es 'Comer sano es divertido', y contará con talleres de cocina para niños, un foro gastronómico y una cena de gala benéfica. Esta edición se celebrará en el Anantara Villa Padierna, con el respaldo institucional de la Diputación de Málaga. Francisco Salado, el presidente de la Diputación, ha puesto en valor la dimensión social, solidaria y educativa de este encuentro gastronómico.

"ChefsForChildren es un ejemplo de cómo la gastronomía puede convertirse en una poderosa herramienta de concienciación social. Un proyecto que une talento, solidaridad y compromiso con la infancia, y que además refuerza la imagen de Málaga como un destino gastronómico y solidario de primer nivel", ha explicado.

Cada año son más los cocineros que participan en esta iniciativa para aportar "su talento, compromiso y cercanía con los más pequeños". En las anteriores ediciones han participado los siguientes cocineros: Pedro Subijana (Aquelarre***), Ángel León (Aponiente***), Elena Arzak (Arzak***), Toño Pérez (Atrio***), Eneko Atxa (Azurmendi***), Nacho y Esther Manzano (Casa Marcial***), Jesús Sánchez (Cenador de Amós***), Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres***), Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas (Disfrutar***), Paolo Casagrande (Lasarte***), Martín Berasategui (Martín Berasategui***), Paco Morales (Noor***), Paulo Airaudo (Amelia**), Benito Gómez (Bardal**), Pablo González (Cabaña Buenavista**), Mario Sandoval (Coque**), Manuel Costiña (Costiña**), Diego Guerrero (Dstage**), David Yárnoz (El Molino de Urdaniz**), Francis Paniego (El Portal del Echaurren**), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño Cigarral del Ángel**), Kiko Moya (L*Escaleta**), Fina Puigdevall y Martina Puigvert (Les Cols**), Fran Martínez (Maralba**), Erlantz Gorostiza (MB**), Paco Pérez (Miramar**), Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante**) y Pepe Vieira (Pepe Vieira Restaurante**).

Además de Ramón Freixa (Ramón Freixa**), Ricard Camarena (Ricard Camarena**), Mario Cachinero (Skina**), Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo**), Vicky Sevilla (Arrels*), Rafa Soler (Audrey*s*), Artur Martínez (Aurt*), David Olivas (Back*), Pedro Sánchez (Bagá*), Javier Aranda (Gaytán*), José Carlos García (José Carlos García Restaurante*), Dani Carnero (Kaleja*), Óscar Molina (La Gaia*), Begoña Rodrigo (La Salita*), Javier Estévez (La Tasquería*), Sergi Arola (LAB*), María Gómez (Magoga*), Israel Ramos (Mantúa*), Mauricio Giovanini (Messina*), Álvaro Garrido (Mina*) Carlos Maldonado (Raíces*), Ricardo Sanz (Ricardo Sanz Wellington*), Diego Gallegos (Sollo*), Hugo Muñoz (Ugo Chan*), Óscar Velasco (Velasco Abellá*), Diego del Río (Boho Club), Domi Vélez (El Horno de Vélez), Alberto Chicote (Omeraki) y Luis Valls.

En esta octava edición se han unido Andrés Torres (Casa Nova*), Miguel Ángel de la Cruz (La Botica de Matapozuelos*), Manu Franco (La Casa de Manolo Franco*), María José Martínez (Lienzo*), Samuel Naveira (MuNa*), Julián Mármol (Yugo The Bunker*) y Andrea Tumbarello (Don Giovanni).

La vocal de la junta directiva de FEDER y miembro de la Asociación Española del Síndrome de Cornelia de Lange, Rosa Elba González, ha resaltado que para los niños con enfermedades raras y sus familias "sentirse acompañados por referentes de la alta gastronomía "es una oportunidad educativa muy valiosa". Además, ha incidido en que promover hábitos saludables desde la infancia es clave para el bienestar presente y futuro, especialmente en niños con patologías complejas.

Elba González ha explicado que la investigación es fundamental, pero que también lo es "construir una sociedad empática y comprometida, porque "detrás de cada diagnóstico hay niños que quieren aprender, disfrutar y soñar como cualquier otro".

Para los chefs participantes esta jornada será "una oportunidad única" para enseñarles que "comer sano puede ser divertido", con recetas sencillas y productos de calidad. Antes del evento principal, se organizarán dos talleres de cocina para estos niños, uno en Le Cordon Bleu Madrid y otro en las Bodegas Emilio Moro, en Valladolid.

El evento, que se celebrará el próximo 20 de abril, contará con talleres para los más pequeños y culminará con una cena de gala benéfica con un menú degustación exclusivo elaborado por chefs con Estrella Michelin de Málaga

De esta forma, este proyecto pone en valor "la excelencia gastronómica como motor educativo, el compromiso social y la capacidad de generar un impacto real en la vida de los más jóvenes".