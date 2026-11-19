Imagen de la presentación de la estrategia. - FEDER

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha celebrado la actualización de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud (SNS), que considera una oportunidad para avanzar hacia una atención equitativa en todo el territorio.

"La aprobación no es el punto de llegada, es el comienzo", ha señalado el presidente de FEDER y su Fundación, Juan Carrión, durante la presentación de la estrategia celebrada en el Ministerio de Sanidad.

En este sentido, Carrión también ha defendido que la nueva etapa debe traducir las prioridades de la estrategia en planes autonómicos, contar con recursos suficientes y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación.

Para FEDER, la equidad debe ser el eje transversal de esta nueva etapa. El objetivo es que el lugar de residencia condicione cada vez menos las oportunidades de diagnóstico, tratamiento y atención. Para conseguirlo, la federación considera necesario que todas las comunidades autónomas concreten cómo van a desarrollar las prioridades de la Estrategia y garanticen una respuesta efectiva en sus territorios.

Asimismo, Carrión también ha señalado que la implementación "debe notarse" en la vida cotidiana de las personas y familias. Para quienes todavía buscan un diagnóstico, esto implica agilizar los procesos y mejorar los circuitos de derivación a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR). Para quienes ya cuentan con un diagnóstico, supone mejorar el acceso a los tratamientos y garantizar una atención integral que responda a sus necesidades.

Además, ha reclamado impulsar la investigación y el acceso al conocimiento especializado, aprovechando la cooperación y las iniciativas europeas. También ha insistido en que la experiencia de las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico y sus familias debe formar parte de los indicadores que permitan evaluar los resultados de la Estrategia.

Por ello, FEDER defiende que la participación de los pacientes continúe durante el seguimiento, no solo para conocer los avances, sino también para identificar dificultades y contribuir a encontrar soluciones. Así, señala que la estrategia debe ser una herramienta capaz de adaptarse a los nuevos conocimientos y a las necesidades que se detecten durante su aplicación.

La actualización de la estrategia es fruto de un proceso de trabajo compartido en el que han participado el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, profesionales sanitarios, sociedades científicas y organizaciones de pacientes.

A lo largo del encuentro se han presentado las principales líneas de trabajo de la Estrategia, centradas en la prevención y detección precoz, el diagnóstico, las terapias y los registros, la atención integral e integradora, la economía de la salud y la investigación y formación.

Por último, FEDER ha recalcado que la actualización de la estrategia supone un avance importante, pero "su verdadero alcance dependerá de que sus objetivos se conviertan en respuestas concretas para las personas con enfermedades raras y sus familias", ha añadido. Por eso, la federación afirma que continuará trabajando junto a las administraciones, los profesionales y el conjunto del movimiento asociativo para impulsar su desarrollo, participar en su seguimiento y reclamar que la equidad sea una realidad en todos los territorios.