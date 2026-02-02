Archivo - FECMA pide a las autoridades sanitarias el facilitar el acceso a servicios oncológicos - XESAI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la inminente celebración del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este miércoles, 4 de febrero, la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) ha reclamado a Gobiernos y autoridades sanitarias "que faciliten el acceso a los servicios oncológicos".

"A esas mismas autoridades sanitarias les pedimos que, desde su responsabilidad, hagan posible que los servicios sociosanitarios dispongan de los medios humanos y materiales para reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer", ha rogado esta organización a través de un comunicado, en el que ha añadido que "invertir en investigación e innovación es desear un futuro libre de cáncer".

Entre otros reclamos de FECMA, se encuentran que los poderes decisorios "manifiesten su preocupación real por mejorar la equidad en salud", así como "que colaboren activamente en reducir los factores de riesgo, en crear entornos favorables para la población y en incentivar hábitos de vida saludables".

"No debemos olvidar que un alto porcentaje de cánceres se pueden prevenir evitando factores de riesgo y adoptando estilos de vida saludables", han continuado desde esta entidad, al tiempo que han señalado que en la edición de 2026 de esta efeméride insisten "en poner a las personas en el centro de la atención de los servicios sanitarios".

"Debemos poder hablar siempre de una atención integral, donde el paciente sea el protagonista del proceso, y desde la empatía, poder satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de cada persona que padece cáncer y avanzar para obtener los mejores resultados en salud", ha destacado.

En este contexto, la citada federación ha declarado que todas las personas se encuentran potencialmente "en riesgo". No obstante, "somos más que una enfermedad, más que una estadística y más que un número o un diagnóstico médico", ha explicado, para añadir que es necesario "lograr avances oncológicos y reducir el impacto de esta enfermedad".

INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y ACCIÓN

Además, FECMA apuesta por "promover la investigación para el tratamiento y la prevención", mejorar "los servicios prestados a los pacientes" y crear conciencia "en el público". Por ello, pide "difundir un mensaje de información, concienciación y acción que impulse los avances en los tratamientos de las enfermedades oncológicas".

"Valoramos la calidad de vida, los cuidados paliativos y la seguridad de los pacientes", ha indicado FECMA, que ha agregado que son necesarios "sistemas públicos de salud de calidad y sostenibles" y que la sanidad sea "una verdadera política de Estado".

Por último, esta organización, que ha subrayado la importancia de que el cáncer sea "una prioridad política", ha asegurado que mantendrá "una especial atención a los casos de metástasis en Oncología por su especial complejidad y por sus consecuencias".

