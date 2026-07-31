FEBHI celebra la inclusión de la espina bifída en el RD de jubilación anticipada: "Es un acto de justicia social"

Archivo - Imagen de recurso hombre en silla de ruedas. - JCOMP/ ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) ha celebrado la inclusión de la espina bífida en el Real Decreto (RD) que amplía la jubilación anticipada por discapacidad, en vigor desde este viernes, y lo ha calificado como un "acto de justicia social".

Como ha detallado la federación, esta medida permite a las personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento acceder a la jubilación anticipada a partir de los 56 años, atendiendo a las evidencias que acreditan una reducción significativa de la esperanza de vida en la edad adulta derivada de esta malformación congénita.

La inclusión en el anexo actualizado mediante este decreto se alinea con las mejoras normativas acordadas previamente en el RD 370/2023, que simplifican los requisitos para la jubilación anticipada. En este sentido, se reduce a cinco años el período de cotización exigido desde el diagnóstico de la discapacidad superior al 45 por ciento.

Además, las personas con más de una dolencia pueden alcanzar el 45 por ciento en conjunto, siempre que la espina bífida suponga al menos el 33 por ciento del total, y se facilita el reconocimiento mediante certificación de los servicios sociales correspondientes o informes médicos oficiales que acrediten la fecha de inicio o manifestación de la patología.

"DÍA HISTÓRICO"

"Hoy es un día histórico para las personas con espina bífida y sus familias en España", ha destacado la presidenta de FEBHI, Carmen Gil, quien ha subrayado que la inclusión "es un acto de justicia social" y reconoce el "esfuerzo extraordinario" que realizan las personas con espina bífida en su vida laboral.

El reconocimiento oficial da respuesta a la campaña de concienciación 'Y la espina bífida ¿qué?', impulsada por FEBHI para visibilizar la realidad sociosanitaria de las personas que nacen con esta discapacidad.

FEBHI constituyó una comisión de trabajo específica dentro de su Consejo Estatal y coordinó esfuerzos junto a COCEMFE, con lo que consiguió recopilar 13 trabajos científicos y 10 informes médicos de expertos que sustentan empíricamente el impacto de la enfermedad.

Los estudios ponen de manifiesto que las personas con espina bífida presentan tasas de mortalidad considerablemente superiores a la media. Las evidencias médicas demuestran que la combinación de complicaciones que afectan al sistema nervioso central, al aparato locomotor y al sistema genitourinario causan un desgaste severo que incide directamente en la longevidad y en la capacidad laboral con el paso de los años.

Desde FEBHI han afirmado que continuarán velando por la correcta aplicación y difusión de este derecho entre todas las personas afectadas, garantizando que tengan acceso a toda la información para iniciar sus trámites.