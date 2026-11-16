Los farmacéuticos piden prohibir la intermediación en dispensación de fármacos y garantizar el acceso

Archivo - CGCOF pide prohibir la intermediación en dispensación de fármacos y garantizar el acceso de cara a las elecciones - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha demandado, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, preservar las garantías sanitarias en la dispensación de los medicamentos -prohibiendo expresamente la intermediación- y garantizar la sostenibilidad de las farmacias comunitarias como una infraestructura sanitaria estratégica para el acceso equitativo a los medicamentos.

"Seguir fortaleciendo la aportación de la farmacia a la salud, el bienestar y la cohesión social y territorial" es el objetivo de las dos propuestas, así como de las otras cinco elevadas por la institución a los partidos políticos que se presentan a los comicios. Todas ellas se enmarcan en la 'Declaración de Asturias : Farmacia 2035', aprobada en el recientemente celebrado Congreso Nacional de Oviedo, y que recoge la visión de la profesión para la próxima década y una hoja de ruta para aprovechar sus capacidades ante los desafíos sanitarios y sociales.

En este sentido, y con la pretensión de "avanzar hacia una farmacia más asistencial, integrada, innovadora, social y sostenible" para "responder a las necesidades de la población", persigue "garantizar la seguridad y equidad en el acceso a los medicamentos y productos sanitarios, así como la continuidad de los tratamientos; aprovechar el potencial asistencial de las farmacias comunitarias para ampliar la capacidad de la Atención Primaria" y "favorecer políticas de cohesión social y territorial asentadas en el modelo español de farmacia como garantía de accesibilidad y proximidad".

Para ello, se propone, ante los "importantes riesgos para la salud pública" que planean los 'delivery' de fármacos, incluidos los de prescripción médica, "reforzar la regulación sanitaria para impedir cualquier tipo de actividad económica que intermedie en la dispensación de medicamentos, incluyendo su entrega, para garantizar la seguridad" y "su imprescindible control sanitario".

Además, y en cuanto al acceso a los fármacos, el CGCOF apuesta por políticas orientadas a la eficiencia y la sostenibilidad y que se compatibilicen con la viabilidad de la red de farmacias, evitando medidas que puedan comprometer su capacidad para seguir contribuyendo al acceso universal de los pacientes a los medicamentos y a servicios de salud pública.

"Reforzar la separación entre la prescripción y la dispensación de todos los medicamentos, incluidos los veterinarios, como garantía de salud pública", es otra de las medidas lanzadas, y es que "constituye una garantía para preservar la independencia delos profesionales sanitarios, prevenir posibles conflictos de interés y reforzar la seguridad en el uso de los medicamentos". Resulta necesario asegurar que la dispensación se realiza a través de los establecimientos legalmente autorizados para ello.

SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS ASISTENCIALES

Junto a ello, el CGCOF aboga por "regular e incorporar a la cartera Común del Sistema Nacional de Salud (SNS) los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales", que "son una inversión eficiente" y "contribuyen a mejorar los resultados en salud, favorecen el uso adecuado de los medicamentos, incrementan la adherencia a los tratamientos y ayudan aprevenir problemas relacionados con la medicación". "La experiencia en adherencia, Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD), revisión de la medicación, seguimiento farmacoterapéutico, cribados o cesación tabáquica debe evolucionar" a "servicios evaluados, financiados y accesibles con total equidad territorial", ha explicado.

"La experiencia de la dispensación colaborativa desarrollada en numerosas comunidades autónomas avala su extensión al conjunto del territorio, facilitando que los pacientes puedan acceder a sus tratamientos hospitalarios a través de la farmacia comunitaria, en coordinación con los servicios de farmacia hospitalaria y con todas las garantías sanitarias", ha continuado, para añadir que "eliminar las reservas singulares de medicamentos de dispensación comunitaria -restringidos al canal hospitalario en el SNS por motivos económicos o de gestión- favorecerá un acceso más equitativo y próximo a los medicamentos".

Por último, se incluyen entre las propuestas la de "promover una política del medicamento centrada en el paciente que garantice el acceso, la disponibilidad y la continuidad de los tratamientos", para lo que "las decisiones en materia de medicamentos deben situar al paciente en el centro"; y "apostar por la integración efectiva de la red de farmacias en la digitalización del SNS y garantizar la supervisión profesional de la inteligencia artificial (IA) en salud". Es necesario permitir la conexión con el resto del sistema sanitario, "avanzando más allá de la interoperabilidad de la receta electrónica", ha concluido.