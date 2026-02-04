El Colegio de Farmacéuticos de Madrid fija el "objetivo" de que el médico prescriba SPD

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Manuel Martínez del Peral, ha establecido el "objetivo" de "que se llegue a un acuerdo con la Consejería en un futuro" para que los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) "sean prescritos por los médicos en los casos en los que vean que es necesario".

Así lo ha fijado el máximo representante de esta institución en el marco del encuentro 'La farmacia madrileña ante los nuevos retos de la sociedad', cita organizada por Bidafarma y Europa Press.

Este servicio ha sido apoyado por la Administración regional en la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid y bien valorado por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA).

Martínez del Peral ha mostrado su apuesta por "invertir en esta vía". Todo en el contexto actual, en el que se espera que en este primer semestre del año se desarrolle reglamentariamente, a través de Real Decreto, la citada norma, en la que se incluyen determinados aspectos relacionados con la actividad asistencial de los farmacéuticos.

Con el SPD se busca "concienciar al paciente" de la importancia que tiene tomar la medicación adecuadamente, situación en la que la labor del farmacéutico "es importantísima", ha insistido Martínez del Peral, que ha añadido que en el Real Decreto "se ha pretendido que nadie quede excluido porque tenga que hacer una inversión enorme". "Está funcionando bastante bien", ha confirmado el máximo representante de FAMMA, Javier Font, mientras que desde Bidafarma, su presidente, Antonio Mingorance, ha subrayado que solo debe hacerse "bajo la supervisión del farmacéutico".

"Si se instaura como servicio general, habremos triunfado todos", ha manifestado el presidente de esta distribuidora, que ha alertado de que "se corre el riesgo de querer hacer un servicio de élite", ante lo que ha asegurado que "tiene que ser universal para todas las farmacias" para no romper "la equidad del sistema". Además, ha negado la posibilidad de que participen grandes empresas de logística tanto en la dispensación de este servicio en domicilios como en la de fármacos, por lo que ha confirmado que "nunca" se colaborará "con nadie para llevar el fármaco a casa del paciente saltándose al farmacéutico".

En este contexto, Font ha celebrado el papel destacado de los SPD en la nueva normativa. "No podemos depender de la buena voluntad del farmacéutico, como hasta ahora, es una necesidad", ha manifestado en relación con el hecho de que se protocolarice este aspecto, al tiempo que ha mostrado su apuesta porque "la propia farmacia, a través de sus técnicos, sean los que lleven el fármaco".

COLABORACIÓN CON LOS MÉDICOS

Por otra parte, Martínez del Peral se ha referido a la relevancia otorgada a la seguridad del medicamento, algo abordado en la Comunidad de Madrid a través de una herramienta por la que, cuando el farmacéutico observa "algo que no cuadra" en una prescripción, este puede bloquearla y notificarlo al médico, lo que "dio miedo en un primer momento", pero ahora es considerada "una de las mejores pruebas de colaboración y continuidad asistencial", ya que el facultativo "lo percibió como algo seguro para él". Así, ya se han producido más de 16.000 alertas en este sentido, evitando "duplicidades", entre otras circunstancias, ha especificado.

Al respecto, el presidente del COFM ha indicado que ese flujo de información entre ambas profesiones es "muy positivo", por lo que espera, para "este año", un avance en la citada herramienta para poder tener 'feedback' del médico. "Tenemos que descongestionar los centros de salud", ha animado, tras lo que ha explicado que se está produciendo en la actualidad un "cambio de paradigma" por un "aumento de cronicidad importante", ya que "más del 20% de personas, nueve millones a día de hoy, están por encima de los 65 años" y, de ellos, un 50% se encuentran polimedicados.

En esta coyuntura, Martínez del Peral aboga por una farmacia que sea "puerta de entrada al sistema" mediante un cariz más "asistencial" y "cambios estructurales" que sirvan para "romper ciertas barreras", que "deben ser superadas por una Sanidad que tiene los recursos que tiene, que no son infinitos". En esta línea, ha destacado que el farmacéutico es un profesional con más formación y "más adaptado".

También en referencia a la situación actual, Mingorance ha destacado que, ante el aumento de la esperanza de vida, hay que ir "hacia la digitalicación" y "ayudar a la farmacia sin perder humanización". "El fármaco hay que llevarlo a la farmacia para que esta lo dé al ciudadano cuando lo necesite, eso no se puede perder", ha enfatizado.

FAMMA DESTACA EL ASESORAMIENTO DEL PROFESIONAL EN EL DOMICILIO

Font, por su parte, ha insistido en la relevancia de la relación de los pacientes con discapacidad o dependencia con el farmacéutico. "No basta con que llegue la medicina a tu domicilio, hace falta ese asesoramiento y contacto humano con el farmacéutico para que te oriente", ha continuado Font, para quien es imperativo que "no se pierda la perspectiva de la humanización".

En el apartado de peticiones, Martínez del Peral ha señalado que la meta es una farmacia "más ensamblada en el sistema, con más funciones" y "reconocimiento por la Administración en el tema asistencial", en el que hay que "progresar a servicios de mayor valor añadido".

VENTA DE PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS EN LAS FARMACIAS

Sobre la venta de productos ortoprotésicos en las farmacias, ha sostenido que "el profesional debe estar formado", pero no practicar esta venta "generaría un problema de acceso", ya que existen poco más de "200 ortopedias" en la región. Para Mingorance, la línea es esa, mientras que Font ha mostrado su preocupación, por lo que considera necesario "un alto grado de especialización".

Como último punto analizado, el cual recoge el Real Decreto en ciernes, Martínez del Peral ha ahondado el aspecto de las guardias, ya que el volumen de estas ahora debe ser menor que antes. "Hay muchas guardias de cero dispensaciones", ha puesto de manifiesto, tras lo que ha indicado otro problema añadido, y es que "faltan farmacéuticos", por lo que "hay que racionalizar las guardias".

Así, en la nueva norma solo habrá "una excepción" a la libertad total de horarios, según ha subrayado el presidente del COFM, que ha concretado que esta es "para proteger a esas farmacias de 24 horas que, ahora mismo, dan cohesión al sistema de guardias de 24 horas, que es que, si a partir de las 11 de la noche quieres abrir más, pues tienes que abrir la noche entera".

EL GOBIERNO REGIONAL DESTACA LA "APUESTA" NORMATIVA POR LA FARMACIA

En esta cita también ha participado la viceconsejera de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Laura Gutiérrez, quien ha calificado a la farmacia regional como "pilar esencial del sistema". "Hay que hablar de la farmacia en toda su extensión", ha indicado como preámbulo al análisis de la nueva normativa, la cual se encuentra en su "tramitación final" y es "una apuesta decidida por una farmacia cada vez más innovadora e integrada con el resto del sistema".

Este texto legal "responde a la idea de que la farmacia del presente y el futuro debe llegar al paciente", motivo por el que "se regula la dispensación en domicilio por personal cualificado de la oficina de Farmacia", lo que "mejora la accesibilidad, refuerza la continuidad asistencial y contribuye a preservar el contacto con la farmacia", ha afirmado Gutiérrez.

Junto a ello, y refiriéndose a apartados concretos del Real Decreto, esta represenante del Ejecutivo autonómico ha puesto de relieve los SPD, que están "potenciando aun más el papel de la farmacia como aliado en seguridad del paciente". Por todo ello, "apostamos por seguir potenciando el papel esencial de las farmacias", ha concluido.