Los farmacéuticos advierten de que vapear "no es inocuo" y puede generar dependencia

Archivo - Persona usando un vapeador. (Foto de archivo). - MAR&GEN - Archivo

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha advertido a la población de los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores y recuerda que estos dispositivos "no son inocuos para la salud", con independencia de que contengan o no nicotina.

Según ha señalado la organización colegial en un comunicado, a diferencia de la percepción que todavía existe entre una parte de la población, al utilizar estos dispositivos no se inhala simplemente vapor de agua. Los vapeadores calientan un líquido para generar un aerosol que posteriormente se inhala y que puede contener nicotina, partículas y diferentes compuestos químicos "potencialmente perjudiciales".

El Micof considera "especialmente preocupante" la "normalización" de estos productos "favorecidos, entre otros factores, por la existencia de diferentes sabores, diseños atractivos y una menor percepción del riesgo respecto al consumo de tabaco convencional". Por este motivo, estos profesionales insisten en que la ausencia de combustión "no significa ausencia de sustancias potencialmente perjudiciales para la salud".

Uno de los principales riesgos de los numerosos cigarrillos electrónicos es la presencia de nicotina, una sustancia "altamente adictiva". Su consumo resulta "especialmente preocupante" durante la adolescencia, periodo en el que el cerebro "continúa desarrollándose y en el que la exposición a esta sustancia puede favorecer la aparición de dependencia".

Los riesgos asociados al vapeo, además, "no se limitan a la dependencia" ya que la evidencia científica disponible relaciona la exposición a sus aerosoles "con efectos perjudiciales sobre las vías respiratorias y el sistema cardiovascular", mientras que las consecuencias de una exposición mantenida durante largos periodos todavía no se conocen completamente.

Por ello, el equipo de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) del Micof insiste en que la ausencia de combustión "no debe confundirse con ausencia de riesgo" y recuerdan que aquellas personas que nunca han fumado, especialmente adolescentes y jóvenes, "no deberían iniciarse en el uso de cigarrillos electrónicos".

El SPFA también advierte de que los efectos no se circunscriben exclusivamente a quien utiliza el dispositivo. Los aerosoles liberados al ambiente "pueden aumentar la concentración de partículas en espacios cerrados y contener nicotina y otras sustancias potencialmente tóxicas, exponiendo también a las personas del entorno".

"SENSE FUM"

Ante este escenario, el Micof reivindica la importancia de la educación sanitaria y la prevención desde la farmacia comunitaria. El Colegio desarrolla además desde hace años el Servicio de Atención Farmacéutica en Cesación Tabáquica "Sense fum", que permite ofrecer desde las farmacias comunitarias valencianas una intervención "profesional, individualizada y protocolizada a las personas que desean dejar de fumar".

A través de este servicio, el farmacéutico puede identificar a posibles candidatos, realizar una valoración inicial, proporcionar información y asesoramiento personalizado, orientar sobre el tratamiento, derivar al médico cuando resulte necesario y efectuar un seguimiento del paciente durante el proceso de abandono.

Hasta septiembre de 2026, "Sense fum" ha registrado más de 1.000 pacientes o intervenciones únicas en farmacias comunitarias valencianas, "una cifra que pone de manifiesto la capacidad de la red farmacéutica para contribuir activamente a la prevención del tabaquismo y acompañar a quienes desean abandonar la nicotina".