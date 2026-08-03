Familias de menores con cáncer piden a Inclusión que la reforma de la prestación CUME se adecue a sus necesidades

Reunión entre la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. - FEFCI

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la reforma de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) se adecue a las necesidades de los pacientes oncológicos pediátricos y de sus familias.

La presidenta de FEFCI, Verónica Ortiz, ha trasladado durante un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la preocupación de las familias ante la futura regulación y le ha presentado una serie de propuestas.

Ortiz ha recordado que la atención y los cuidados a los menores no siempre finalizan cuando termina el tratamiento, ya que las secuelas, las revisiones médicas, las recaídas o la necesidad de continuar acompañando al menor pueden prolongarse durante años. Por ello, ha demandado que cualquier modificación normativa proteja a las familias y evite situaciones de desamparo o desigualdad.

Asimismo, la federación ha instado a avanzar en la inclusión laboral de las personas que tuvieron cáncer durante la infancia o la adolescencia y garantizar para ellos orientación, adaptaciones, flexibilidad para acudir a revisiones médicas y medidas que aseguren igualdad de oportunidades.

Desde la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil han agradecido a la ministra y a su equipo la predisposición mostrada durante la reunión y han señalado que seguirán trabajando para que las políticas públicas tengan en cuenta la realidad de las familias afectadas y se acompañe también la vida después del cáncer pediátrico.