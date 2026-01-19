FAECAP pide reformar la LOPS para garantizar el acceso equitativo a puestos directivos en el Sistema Nacional de Salud

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera midiendo la presión arterial de una paciente. - ROSSANDHELEN - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP) ha reclamado una actualización de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) para garantizar que todas las profesiones sanitarias, incluida la enfermería, puedan acceder en igualdad de condiciones a puestos directivos y de gestión en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según FAECAP, el borrador del Estatuto Marco (EM) incorpora avances relevantes al introducir la figura del directivo profesional y establecer requisitos formativos para el acceso a responsabilidades de gestión. No obstante, la federación advierte de que estos cambios resultan insuficientes si no se acomete de forma paralela una reforma de la LOPS, que asegura que mantiene una visión "limitada" y basada en distinciones corporativas que ya no reflejan la realidad multiprofesional del SNS.

Para la organización, la adaptación de esta ley permitiría reconocer la capacidad de liderazgo de todas las profesiones sanitarias, garantizar un acceso equitativo a los puestos directivos y de gestión y favorecer modelos organizativos centrados en las competencias profesionales y no en categorías tradicionales. Por ello, FAECAP considera imprescindible que la reforma de la LOPS se aborde de manera simultánea a la tramitación del Estatuto Marco.

EVITAR COMPARACIONES CORPORATIVAS

La federación ha realizado este petición en un documento en el que ha destacado la necesidad de un nuevo Estatuto Marco para poder mejorar las condiciones laborales del conjunto del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud. En el documento ha explicado algunos puntos del Estatuto Marco y de cómo afecta a las enfermeras.

Además, ha defendido que la sanidad en España consta de equipos que se constituyen por diferentes profesionales sanitarios, los cuales, a su juicio, hacen sinergia y se complementan para dar el mejor servicio a la población.

"Como Enfermeras de Familia y Comunitaria (EFyC) luchamos y defendemos unos cuidados especializados en nuestro ámbito de trabajo y apostamos por condiciones laborales dignas para todo el personal sanitario, como base para una coordinación real y efectiva y otorgar unos cuidados adecuados", ha resaltado.

En este sentido, la federación ha apostado por evitar comparaciones corporativas y enfoques confrontativos, y por promover el trabajo conjunto de todos los profesionales en un equipo centrado en la atención a la persona y su entorno.

"Como enfermeras somos responsables de la percepción que la ciudadanía tenga de nosotras por lo que debemos luchar contra los bulos, 'fake news' y cualquier argumento que vaya en contra de nuestra dignidad. Debemos dejar atrás viejos clichés, prejuicios y avanzar hacia un reconocimiento profesional basado en el respeto mutuo, situando a la persona, la familia y la comunidad en el centro del sistema", han finalizado.