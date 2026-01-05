La FADSP denuncia la privatización del Sistema Nacional de Salud a través de conciertos con empresas privadas

Imagen de archivo de manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón. - Alberto Ortega / EUROPA PRESS

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado la privatización del sistema público de salud a través de conciertos con empresas privadas y concesiones administrativas.

Así lo indica la Federación en el balance que ha publicado sobre la situación sanitaria en el 2025. Para la FADSP, esta ofensiva privatizadora es parte de una estrategia continuada de "acoso" sobre el Sistema Nacional de Salud.

"Que intenta su deterioro y su desprestigio social y que viene avalada por los grandes grupos multinacionales, los fondos de inversión, los laboratorios farmacéuticos, las empresas fabricantes de equipamiento tecnológico y las aseguradoras sanitarias y grupos corporativos, ávidos de apoderarse del dinero que el Estado destina a sanidad", lamenta la Federación.

Según la organización, los gobiernos conservadores han acelerado la privatización de los hospitales y debilitado la Atención Primaria, sobre todo en Madrid y Andalucía.

La FADSP considera que ha empeorado "sustancialmente" la situación de las listas de espera, a su juicio, "cada vez más falseadas y cada vez más elevadas", que son utilizadas por los gobiernos autonómicos para incrementar la concertación con el sector privado, y por los seguros sanitarios privados, que "han crecido de manera muy importante, los cuales se aprovechan los problemas estructurales del sistema sanitario".

En este sentido, apunta que la sanidad pública mantiene la "mala gobernanza", por ausencia de planificación y por una gestión "politizada" en manos de gestores designados por criterios de afinidad política.

ESTATUTO MARCO

En cuanto al debate sobre la elaboración de un nuevo Estatuto Marco, la Federación señala que algunos sindicatos corporativos y colegios de médicos pretenden conseguir un estatuto propio y blindar la dedicación publico privada.

Además, asegura que el malestar profesional por unas malas condiciones laborales ha sido utilizado por los sindicatos médicos corporativos para convocar reiteradas huelgas contra el nuevo Estatuto. "Pese al apoyo del sector privado, medios de comunicación afines, partidos conservadores y la utilización sistemática de información falsa, no han tenido la magnitud necesaria para desestabilizar la situación", añade.

Por su parte, subraya que los sindicatos de clase pretenden mejorar las condiciones laborales y salariales de todo el personal y, por su parte, "los servicios de salud autonómicos han transformado el Consejo Interterritorial en un escenario de confrontación partidaria ineficaz".

CRIBADOS Y HOSPITAL DE TORREJÓN

Asimismo, recuerda las irregularidades en la sanidad andaluza por el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, así como los trasvases de fondos al sector privado. En la Comunidad de Madrid critica la "manipulación y retrasos" en el tratamiento de pacientes en el Hospital de Torrejón de gestión privada para mejorar sus ganancias, que "muestran los desastres de la privatización".

En este contexto, señala que el Ministerio de Sanidad ha anunciado la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que abrió el camino legal a la privatización de centros y servicios sanitarios Públicos. "Es de esperar un gran debate sobre la misma, cuyo resultado tendrá una importante repercusión sobre el futuro del sistema público", sostiene.

MÁS MOVILIZACIONES CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

Como nota positiva, destaca que, como consecuencia del crecimiento del descontento social por el deterioro sanitario (listas espera o las barreras acceso a AP), se están extendiendo y consolidando numerosas Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública en todo el Estado, las cuales han convocado grandes movilizaciones en Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Castilla León y Murcia, que "muestran el descontento de la población con los recortes, con el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública".

Desde la FADSP hacen un llamamiento para incrementar las movilizaciones sociales y profesionales contra la "privatización" y el "desmantelamiento" del SNS y consolidar un "gran movimiento unitario" de plataformas, sindicatos y fuerzas políticas en todo el Estado.