Archivo - La FADSP celebra la aprobación del proyecto de ley de tabaco, pero insiste en la necesidad del empaquetado neutro - ANDREYPOPOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha calificado como "positiva" la aprobación en Consejo de Ministros y en segunda vuelta del proyecto de ley de tabaco, pero ha insistido en que es necesario incorporar mejoras en el texto durante su tramitación parlamentaria, como el empaquetado neutro.

"La reforma incorpora propuestas que desde hace tiempo veníamos defendiendo para adaptar la legislación a la aparición de nuevas formas de consumo y reforzar la protección de la población frente al tabaquismo", ha indicado, destacando también que "la ampliación de los espacios libres de humo supone un avance importante, igual que la regulación de los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos o las nuevas limitaciones a su publicidad y promoción".

No obstante, la FADSP, que también considera "acertada" la recuperación del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, "un instrumento que nunca debió desaparecer", ha pedido aprovechar el debate de esta norma en las Cortes Generales "para reforzarla". "A falta de conocer al detalle el proyecto, creemos que aún puede mejorar", y es que "la experiencia demuestra que la industria del tabaco adapta constantemente sus estrategias comerciales y que la regulación debe anticiparse a ellas", ha apuntado.

PIDE UNA POLÍTICA FISCAL QUE REDUZCA SU ATRACTIVO

"Seguimos considerando necesaria la implantación del empaquetado neutro", ha insistido, para añadir que es exigible "una política fiscal que reduzca el atractivo de estos productos, especialmente entre la población joven", así como "la prohibición de fumar en vehículos particulares cuando viajen menores".

Además, ha declarado que la futura ley "tampoco debería olvidar que dejar de fumar requiere apoyo desde el sistema sanitario". "La Atención Primaria necesita disponer de más recursos para abordar la deshabituación tabáquica de forma sistemática y los tratamientos cuya eficacia está demostrada deben ser accesibles para quienes los necesiten", ha explicado.

"Es imprescindible mantener programas estables de prevención en los centros educativos, porque evitar que un adolescente empiece a fumar sigue siendo la intervención más eficaz", ha manifestado, por otro lado, para agregar que el tabaquismo "continúa siendo una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte" en España. Por ello, ha mostrado su esperanza en que el trabajo en las Cámaras "permita reforzar un proyecto de ley que avanza en la buena dirección y que constituye una oportunidad para seguir reduciendo el impacto sanitario y social del tabaco".