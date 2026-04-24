La FADSP alerta de intereses políticos que pretenden "hacer negocio" con la sanidad pública

Archivo - Imagen de archivo de un Hospital. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha advertido de que el Sistema Nacional de Salud tiene "enemigos sociales y políticos" que pretenden "hacer del sufrimiento y la enfermedad un negocio" y avanzar en la privatización de la sanidad pública.

En el marco del 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS), la FADSP ha recordado que esta norma ha configurado los servicios sanitarios públicos en España, haciendo efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud y situando al país entre los sistemas sanitarios públicos más eficientes del mundo.

No obstante, ha subrayado que la "derecha política" y "determinados intereses corporativos médicos" ya se oponían entonces a la LGS, alertando de supuestos escenarios de desorden y caos. Sin embargo, el respaldo político y social permitió su aprobación parlamentaria y su desarrollo posterior. "Nosotros ya estábamos allí junto con los sindicatos de clase", han señalado la Federación.

En este aniversario, la FADSP ha querido resaltar el conjunto de valores promovidos por la ley: la salud como derecho social, la cobertura universal, la gratuidad en el momento de uso, la financiación pública a través de los impuestos, la orientación hacia la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, así como la prioridad de la atención primaria.

Asimismo, ha destacado la apertura de espacios de innovación que permitieron la configuración de nuevos servicios y modelos de gestión. En este contexto, surgieron los centros de salud como instituciones sanitarias, se impulsó una atención más allá de la asistencia estrictamente clínica, se consolidaron equipos multiprofesionales, se vinculó la organización sanitaria al territorio y a la población, y se introdujeron fórmulas de gestión autónoma, participativa y democrática, junto con mecanismos de evaluación y garantía de calidad.

La FADSP ha señalado que, cuatro décadas después, la sociedad española y sus profesionales han evolucionado, por lo que los servicios y las normas deben adaptarse a la nueva realidad. En este sentido, ha valorado iniciativas como el nuevo Estatuto Marco, el decreto de universalización de la asistencia, los proyectos de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud y el real decreto para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera.

"Como lo era en su momento, es la hora de la toma de conciencia y de la movilización social en defensa de la sanidad pública. Allí estuvimos y aquí estamos", ha finalizado.