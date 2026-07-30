FACME propone transformar la financiación provisional en una verdadera vía de acceso precoz a medicamentos

Archivo - Imagen de recurso medicamentos. - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha planteado transformar la denominada financiación provisional recogida en el proyecto de Real Decreto (RD) de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para convertirla en una "verdadera vía de acceso precoz" a medicamentos.

En sus alegaciones al proyecto de RD, FACME ha explicado que este mecanismo debe permitir un acceso temprano, restringido y equitativo a medicamentos con autorización de comercialización, pero todavía sin decisión de financiación, cuando aporten un beneficio relevante para la salud y existan pacientes que no puedan esperar a la finalización del procedimiento ordinario de financiación y fijación de precio.

Las propuestas remitidas al Ministerio de Sanidad durante la fase de audiencia e información pública de la iniciativa han sido elaboradas por el Grupo de Trabajo de Medicamentos de FACME y consensuadas por las 46 sociedades científico-médicas que integran la federación.

El documento de FACME incluye cambios dirigidos a establecer un procedimiento para la financiación excepcional de medicamentos y otros productos destinados a atender situaciones individuales singulares. Según ha detallado, esta nueva vía permitiría valorar adecuadamente las circunstancias clínicas de cada paciente cuando exista una necesidad médica no cubierta o no haya alternativas terapéuticas eficaces, o las disponibles estén contraindicadas, no sean toleradas o resulten inapropiadas para su situación clínica, garantizando un procedimiento responsable y una aplicación homogénea en todo el SNS.

ASESORAMIENTO DE EXPERTOS CLÍNICOS

Además, la federación ha reclamado que la elaboración de los informes técnicos y las discusiones en el grupo de adopción de medicamentos cuenten con el asesoramiento de expertos clínicos designados por las sociedades, garantizando siempre la correspondiente declaración de intereses.

A su vez, ha defendido que el valor terapéutico añadido y el impacto en resultados clínicos relevantes para los pacientes sean el "criterio prioritario" en la toma de decisión. En este sentido, también ve relevante valorar aspectos como la capacidad funcional, la autonomía personal, la prevención de la dependencia y de la institucionalización, así como la calidad de vida relacionada con la salud, especialmente en personas mayores y pacientes con fragilidad.

Las alegaciones presentadas inciden en la necesidad de reforzar la información que la Administración facilita a los médicos prescriptores sobre las decisiones de financiación del SNS. A juicio de FACME, los profesionales deben conocer no solo la situación de financiación de los medicamentos que prescriben, sino también los criterios y la justificación que sustentan dichas decisiones.

Con este objetivo, la federación ha propuesto incorporar vías para la comunicación pública de estas decisiones y desarrollar herramientas que faciliten su acceso, comprensión y difusión entre médicos y pacientes.