FACME destaca la importancia de la formación continuada y la recertificación impulsadas por las sociedades científicas

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha destacado la importancia de la formación continuada y la recertificación impulsadas por las sociedades científicas para garantizar la excelencia de la profesión médica.

En el marco del Día de la Profesión Médica, FACME considera que las organizaciones médicas que la componen deben liderar la formación y recertificación médica, garantizando que sean los propios especialistas quienes formen y evalúen a otros profesionales "bajo los más altos estándares de calidad y rigor científico".

Recientemente, la Federación ha logrado canalizar por primera vez fondos públicos directamente hacia sus sociedades científicas para impartir formación médica continuada. FACME considera que esta iniciativa debe consolidarse como modelo de cooperación entre las Administraciones Públicas y las sociedades científicas en materia de formación médica.

El programa, impulsado por el Ministerio de Sanidad y financiado con fondos europeos Next Generation EU, ofrece a más de 25.000 profesionales del SNS un total de 20 cursos 'on-line' gratuitos de 25 horas académicas cada uno, diseñados e impartidos por expertos de las sociedades científicas. Estos cursos cuentan con doble acreditación oficial (universitaria y de formación continuada del SNS) y fomentan la colaboración entre especialidades, favoreciendo la transferencia de conocimiento.

Para FACME, la recertificación profesional constituye un mecanismo clave para asegurar que los médicos especialistas mantienen actualizadas sus competencias, habilidades y conocimientos a lo largo de su vida profesional. "Se trata de una reivindicación histórica del colectivo médico que se recoge además en una directiva de la Unión Europea. Con ello, se busca asegurar la calidad asistencial y la confianza de los pacientes en los profesionales que le atienden", añade.

En este punto, FACME informa de que trabaja junto al Ministerio de Sanidad en el desarrollo de un modelo nacional de recertificación que reconozca a las sociedades científico médicas como actores clave en la evaluación de competencias profesionales, y a la Organización Médica Colegial (OMC) como responsable de la validación periódica de la colegiación.

Así, indica que el modelo acordado por las sociedades establece una evaluación que pondera un 60 por ciento de actividad asistencial y un 40 por ciento de formación, docencia e investigación. "Publicado en más de once revistas científicas nacionales, este modelo común representa una base sólida para el futuro sistema de recertificación médica", agrega.

Por último, FACME asegura que continuará trabajando para consolidar el papel de las sociedades científico médicas como referentes en la formación y evaluación de los especialistas, pilares esenciales para mantener la excelencia del Sistema Nacional de Salud y la confianza de los pacientes.