FAC-USO convoca huelga nacional de TCAE el 28 de noviembre para exigir su reclasificación al grupo C1

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) ha registrado, como único sindicato, la convocatoria de una huelga nacional para el viernes 28 de noviembre dirigida a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), con el objetivo de exigir su reclasificación en el grupo C1, de acuerdo con su formación y funciones asistenciales.

Según ha informado el sindicato, están llamados a la huelga alrededor de 100.000 profesionales de los servicios de Salud de todas las comunidades autónomas, centros sanitarios públicos de ámbito hospitalario, Atención Primaria (AP) y otros dispositivos de apoyo.

Para ejercer, estos profesionales necesitan el título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una cualificación que, conforme al artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo profesional C1.

Sin embargo, FAC-USO ha denunciado que más de 30 años después de la creación de esta categoría, los trabajadores siguen encuadrados en el grupo C2, un nivel inferior que causa una desigualdad retributiva y profesional "injustificable", así como una falta de adecuación entre funciones reales y reconocimiento laboral.

Asimismo, ha detallado que el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en octubre de 2022, desbloqueó la Disposición Transitoria Tercera del EBEP, habilitando a las Administraciones para actualizar los grupos profesionales. Pese a esto, hasta la actualidad ninguna de las administraciones competentes ha ejecutado esa actualización en el caso del colectivo TCAE.

Para FAC-USO, esta situación supone un incumplimiento normativo sostenido en el tiempo, que afecta a la dignidad profesional del colectivo y a la correcta organización de los servicios de salud. Por ello, convoca esta jornada de huelga para reclamar la reclasificación inmediata del colectivo TCAE al subgrupo C1; la aplicación efectiva del artículo 76 del EBEP y del Acuerdo Marco de 2022, y el reconocimiento profesional acorde con las funciones asistenciales reales y la responsabilidad que desempeñan en el Sistema Nacional de Salud.

"La Administración lleva años posponiendo una decisión que está amparada por la ley, y que no admite más demoras. La falta de avances y la ausencia de voluntad política para corregir esta discriminación obligan a convocar una huelga estatal. FAC-USO asume esta responsabilidad en solitario porque ni la Administración ni otras organizaciones sindicales han dado el paso necesario", ha finalizado.