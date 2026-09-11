Extremadura llama a la "cordura" a la ministra de Sanidad para que escuche a los médicos y rectifique el Estatuto Marco

Archivo - La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, en una intervención en la Asamblea. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha vuelto a reclamar "cordura" a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien reclama que escuche a los médicos y rectifique el Estatuto Marco.

Tras conocerse el anuncio de huelga general indefinida convocada por los médicos desde el 28 de octubre para reclamar un Estatuto Marco propio, la consejera extremeña se ha reafirmado en la posición que lleva manteniendo en el último año, y es que la propuesta de la ministra no "contenta" ni siquiera a los sindicatos del ámbito que firmaron un acuerdo con el Ministerio de Sanidad porque "el texto sufre modificaciones tras la firma de ese acuerdo".

Y además, cuando ha llegado el Congreso de los Diputados, ese estatuto marco tiene "cero euros de consignación presupuestaria", ha abundado, para añadir que "todas aquellas medidas que podrían ser beneficiosas para parte de los profesionales no tienen ninguna forma de materializarse porque no tienen consignación presupuestaria".

García Espada ha mostrado su preocupación por esta situación, puesto que ""afecta a los pacientes", ha dicho. "No son números, son pacientes que esperan ser atendidos en Extremadura", ha dicho, para cifrar en "más de 340.000" los actos médicos cancelados en la última huelga.

"Hacemos un llamamiento a la cordura una vez más al Ministerio de Sanidad. Estamos en tiempo y debe rectificar, escuchar y atender para que los profesionales sanitarios de todas las categorías mejoren sus condiciones".

Según la consejera extremeña, este es el "mayor problema" que tiene la profesión en este momento, porque "el usuario necesita que la prestación sanitaria se cubra y, por supuesto, los profesionales tienen el derecho a su huelga".

La consejera ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la inauguración la nueva sede la asociación AUNEX (Autismo Norte de Extremadura).