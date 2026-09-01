Extremadura eleva a 29 los casos de fiebre del Nilo Occidental en 2026 tras confirmar dos nuevos positivos

ANECPLA pide no acumular agua estancada para prevenir la picadura del mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental - ANECPLA

MÉRIDA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, una mujer 43 años de Quintana de la Serena y un varón de 47 de Hernán Cortés, que no han precisado ingreso.

En total se han registrado 29 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026 y un fallecido. Actualmente, dos pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y otro en el Hospital de Mérida.

Cabe recordar que en el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos, informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Desde la Dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, lo que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.