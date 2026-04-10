Extremadura celebra que el Ministerio de Sanidad "copie" su modelo al amplíar el cribado de cáncer de mama a los 45 años

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones, Sara García Espada, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en funciones, Sara García Espada, ha apuntado que les "encanta" que el Ministerio de Sanidad "copie" a la región después de que haya trasladado su compromiso de ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 años.

"Nos encanta que el Ministerio de Sanidad copie a Extremadura", ha señalado, para recordar que "hace mucho tiempo" anunciaron que iban a disminuir la edad a partir de la cual se realiza el cribado del cáncer de mama, a tenor de lo cual ha expuesto que "las extremeñas son europeas", "el Ministerio de Sanidad no escucha a Europa" y no iban a "esperar" a que "lo escuchara".

De este modo, este anuncio por parte del Ministerio de Sanidad de algo que "valora hacer" en Extremadura están "en el camino de hacerlo, es una realidad", ante la que ha destacado que cada año de gobierno de María Guardiola han descendido un año la edad de cribado del cáncer de mama, que ya les ha permitido diagnosticar a mujeres en estadios muy iniciales y con unos resultados "maravillosos", porque "están curadas".

Así y sobre el Ministerio de Sanidad, ha reiterado que se alegran de que "copie a Extremadura", aunque ha advertido que "va tarde" y que en la región ya llevan "años con ello".

Según ha recordado, cuando llegaron al gobierno regional, la edad para realizar estos cribados era de 50 años, y lo han reducido a 49, y a 48 posteriormente y actualmente se sitúa en 47. "Nosotros contentos de que nos copien, todo lo que sea a beneficio de las mujeres felices", ha dicho.

MINISTERIO DE INFANCIA Y JUVENTUD

En relación a otro Ministerio, del de Infancia y Juventud, y el incremento de la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas según un borrador de Real decreto, García ha recordado en primer lugar que Extremadura es una de las regiones que ha impugnado la conferencia sectorial de menores porque la ministra "incumplió el reglamento una vez más" e "independientemente de entrar en el fondo del asunto".

Sobre la acogida de menores migrantes, ha matizado que lo que se pretende incrementar es la capacidad ordinaria que considera el Ministerio a las comunidades acorde a la población que tiene, ante lo que ellos consideraban 344 para Extremadura y ahora tienen un nuevo documento "encima de la mesa" que "no" saben "de dónde lo ha sacado" y que "no han consensuado".

En concreto, la capacidad fijada por el Ministerio en 2025 era de 344 plazas para Extremadura, mientras que la propuesta que contempla ahora dicho Real Decreto es de 364.

"Por tanto, cuando llegue la convocatoria acorde al reglamento establecida, nosotros entraremos en el fondo", ha especificado, junto con que no es una creación de plazas, sino un cálculo que hacen ellos por población acorde a lo que se podría acoger, a tenor de lo cual ha precisado que "ahora mismo" disponen de 94 plazas específicas para la atención de menores migrantes no acompañados, y que en la actualidad atienden a un total de 96.

Finalmente, ha incidido en que no van a entrar en el "fondo" de este asunto hasta que no se convoque la conferencia acorde al reglamento, "porque la ministra una vez más, bueno pues saca datos en los que no tiene ningún sustento". "Cuando llegue el momento entraremos en el fondo, pero no es creación de plazas, es capacidad ordinaria de acogida por la comunidad por población", ha concluido.

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de inaugurar la Jornada 'Yo Venzo. Optimización del uso de las benzodiacepinas en Extremadura', en el Salón Guadiana del Hospital Universitario.