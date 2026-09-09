Expertos ven clave la detección de cambios de conducta para prevenir el suicidio juvenil

Campus de la UIC en Sant Cugat del Vallès - UIC

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de la Clínica Suport de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Montserrat Pàmias, ha advertido de que la detección de cambios de conducta persistentes es "clave" para prevenir el suicidio juvenil, con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se celebra este jueves.

Ha admitido que la detección temprana del riesgo de suicidio "es especialmente difícil entre los jóvenes", pero que identificar señales como cambios de conducta persistentes, alteraciones en el sueño y en apetito o pérdida de interés en actividades sociales es fundamental para intentar prevenirlo, ha informado la universidad este miércoles en un comunicado.

Pàmias ha explicado que el adolescente debe construir su identidad, redefinir las relaciones con la familia, afrontar las exigencias académicas y sociales y gestionar cambios emocionales y físicos importantes, por lo que en caso de detectar señales de alarma recomienda "ofrecer ayuda de manera neutra, sin que se sienta juzgado".

"Es importante valorar la capacidad que tiene el adolescente de resolver la situación y, en caso negativo, facilitar la derivación a un profesional de la salud", ha añadido Pàmias.

Pàmias ha recomendado a las familias que, durante el desarrollo de los niños, "puedan hablar de las emociones positivas y negativas que se generan en los hechos cotidianos".

ACOSO ESCOLAR

El jefe del Área de Investigación y Transferencia de la Facultad de Medicina de la UIC, Carlos García Forero, ha subrayado que el acoso escolar es otro factor que "tiene un peso importante".

García Forero ha destacado que el acoso "se sitúa entre las exposiciones asociadas de manera más consistente a autolesiones y conducta suicidad en adolescentes", pero ha dicho que no quiere decir que el acoso cause directamente una conducta suicida porque suele interactuar con otras vulnerabilidades.

El experto también ha señalado el papel de las redes sociales y el entorno digital "tanto para dar apoyo al adolescente como para amplificar situaciones de riesgo", y ha remarcado que las redes sociales no son un entorno neutral para un adolescente vulnerable.

García Forero ha destacado que prevenir "no es solo detectar o identificar personas que ya presentan conductas de riesgo, sino también reforzar la capacidad de afrontar, la regulación emocional, la comunicación y los entornos protectores" antes de que aparezca una situación de crisis.