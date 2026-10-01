Expertos en tabaquismo piden a la UE un modelo a la norteamericana, con restricciones pero permeable a nuevos productos

Archivo - Un joven vapeando, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en tabaquismo han pedido a la Unión Europea (UE) un modelo a la norteamericana, que no solo trabaje con restricciones sino que sea permeable a nuevos productos que aporten datos demostrables de que son menos perjudiciales que el cigarrillo de combustión.

El sistema en Europa, defienden, debería armonizar criterios de evaluación científica, medir el impacto poblacional de las medidas y estudiar las experiencias de los Estados miembros que estén obteniendo mejores indicadores, siempre con un sistema de revisión continua para poder cambiar las políticas cuando la evidencia cambie.

Esas han sido algunas de las conclusiones emitidas desde la novena edición, completamente digital, de la Cumbre Científica sobre Reducción del Daño del Tabaco, organizada por la Asociación Internacional para el Control del Tabaquismo y la Reducción de Daños (SCOHRE), que abogó, en todo caso, por mantener barreras estrictas de acceso para menores.

El economista de la salud y jurista austriaco, Bernhard Rupp, analizó las diferencias entre el enfoque regulatorio estadounidense y el europeo respecto a los productos de nicotina sin combustión y destacó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha desarrollado procedimientos específicos para evaluar nuevos productos, permitiendo la comercialización de algunos que, según criterios científicos, son menos dañinos que el cigarrillo convencional.

El sistema norteamericano incluye estudios toxicológicos, comportamiento del consumidor, evaluación del riesgo juvenil y análisis del impacto poblacional. Además, emite autorizaciones que no son permanentes ni automáticas, sino que están sujetas a limitaciones temporales, vigilancia posterior a la comercialización y posibilidad de revocación si aparecen nuevos datos que alteren la evaluación inicial.

LA UE, CON UNA NORMATIVA FRAGMENTADA

La UE, en cambio, mantiene un panorama "fragmentado", con normativas diferentes y sin un procedimiento común para valorar evidencia científica específica sobre determinados productos. Es por ello que planteó que la UE tenga una política común, que analice en conjunto el impacto sobre la salud, que emita autorizaciones limitadas en el tiempo, con sistemas de monitorización posteriores al lanzamiento, así como mayor transparencia y asesoramiento científico independiente.

Además, el especialista en farmacología de la nicotina Neal L. Benowitz quiso diferenciar entre la dependencia que puede generar la nicotina y la elevada carga de enfermedad asociada a la inhalación del humo de la combustión: "La nicotina no está exenta de riesgo y puede generar dependencia, pero para diseñar políticas eficaces es esencial distinguirla de los productos tóxicos generados por la combustión". Benowitz abogó por evaluar "proporcionalmente" los riesgos, eso sí, sin banalizar el consumo ni rebajar la protección de menores y no fumadores.

IMPLICAR A FAMILIAS Y ESCUELAS EN LA PROTECCIÓN AL MENOR

Además, uno de los paneles giró directamente sobre la protección juvenil y su regulación, dando cita a investigadores como Ray Niaura, de la Universidad de Nueva York (EEUU); Brad Rodu, de la Universidad de Louisville (EEUU); y David Sweanor, de la Universidad de Otawa (Canadá), que analizaron las tendencias recientes de consumo de tabaco, vapeo y otros comportamientos de riesgo entre la población joven y propusieron implicar a familias y escuelas junto a autoridades sanitarias y reguladores para crear estrategias integrales de prevención.