Expertos señalan que alcanzar los objetivos de ONUSIDA en 2030 exige la suma de innovación, prevención y participación - VIIV HEALTHCARE

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los expertos que han participado en la jornada 'Hacia el fin del VIH: Objetivos ONUSIDA y nuevas estrategias de prevención en la Comunidad de Madrid' han coincidido en afirmar que alcanzar los objetivos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) para 2030 exigirá combinar innovación, prevención y participación activa.

Según se ha expuesto en esta cita, que ha sido organizada por la compañía farmacéutica ViiV Healthcare, estas metas persiguen llegar al 95 por ciento de las personas con VIH diagnosticadas, al mismo porcentaje de ellas con tratamiento y también al 95 por ciento bajo tratamiento con carga viral indetectable. España se sitúa ya cerca, con un 92,5 por ciento, un 96,6 por ciento y un 90,4 por ciento en estos respectivos apartados.

No obstante, se ha informado de que Madrid continúa siendo una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de VIH del país, ya que registró 686 nuevos diagnósticos en 2024, un 5,1 por ciento menos que el año anterior. De este modo, sigue concentrando uno de cada cinco nuevos diagnósticos registrados en España, por lo que los participantes en este encuentro han subrayado que alcanzar estos objetivos "ya no consiste únicamente en disponer de herramientas eficaces, sino en conseguir que lleguen a todas las personas que pueden beneficiarse de ellas".

"Trabajamos con expertos, entidades comunitarias, sociedades, en nuestro objetivo de reducir la incidencia de VIH y el estigma", ha indicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, quien ha puesto en valor el 'Plan de Prevención y Control de ITS y VIH 2024-2030' "como instrumento estratégico para avanzar hacia el control de la epidemia".

ACCESO AL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

A su juicio, cada año se evalúan los "puntos críticos para alcanzar los objetivos de ONUSIDA". "Para seguir acercándonos a ellos es determinante el acceso al tratamiento antirretroviral y el acceso a la profilaxis pre-exposición (PrEP)", ha declarado, para añadir que ello es importante "sobre todo en poblaciones como los migrantes, usuarios de chemsex y poblaciones concretas más vulnerables".

"El desafío ya no es demostrar que la PrEP funciona", sino "conseguir que llegue a todas las personas que pueden beneficiarse de ella, independientemente de su edad, sexo, origen o situación social", ha explicado, por su parte, la coordinadora de los Centros Sandoval de la Comunidad de Madrid, Eva Orviz, tras lo que se ha abordado el concepto 'Indetectable = Intransmisible', respaldado por la evidencia científica y considerado uno de los mayores avances en la respuesta al VIH de las últimas décadas.

En este sentido, el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del madrileño Hospital Universitario Fundación Alcorcón, el doctor Juan E. Losa, ha apuntado que el tratamiento eficaz "no solo mejora la salud y la calidad de vida de las personas con VIH, sino que también desempeña un papel fundamental en la prevención de nuevas transmisiones". "El tratamiento se ha convertido en una herramienta esencial de salud pública y en uno de los pilares para avanzar hacia el fin del VIH", ha destacado.

"Los avances científicos han cambiado la historia del VIH", ha sostenido la directora general de ViiV Healthcare España y Portugal, Christina M. Gabriel, quien ha agregado que "el siguiente paso es mantener una respuesta coordinada que permita que esos avances se traduzcan en mejores resultados para todas las personas".