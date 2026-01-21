Expertos publican un vademécum para la salud mental de los alumnos: "Sustituir la parte humana con máquinas no funciona"

Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de profesionales con experiencias en centros educativos han publicado el 'Vademécum salud mental y bienestar emocional en la escuela', en el que ofrecen estrategias y herramientas útiles en el día a día escolar.

"Cuando nuestra sociedad no era tan tecnológica había un círculo de apoyo que acompañaba a los niños y a los jóvenes. Ahora estamos tratando de suplir esa parte humana con unas máquinas, con TikTok, con Instagram, pero no funciona igual", ha advertido la presidenta de ADIMAD, Rosa Rocha, una de las autoras del documento elaborado por la Fundación Mapfre, Siena Educación y Grupo Anaya.

El vademécum, elaborado a partir de la experiencia real en centros educativos, responde a 115 preguntas reales y recurrentes de docentes y equipos de orientación, ofreciendo herramientas y estrategias prácticas para acompañar el bienestar emocional del alumnado y facilitar su labor diaria.

Durante la presentación, el director del proyecto y primer Defensor del Menor, Javier Urra, ha explicado que este libro, "breve y de fácil consulta", es un apoyo al profesorado, pues aporta nociones clínicas "esenciales", referidas mayoritariamente a sus alumnos.

Se trata de una guía compacta, que puede llevarse en un bolsillo, y que se amplía con aspectos de salud mental, de padres, y de los propios docentes. Su finalidad es promover la salud mental, prevenir en lo posible trastornos, detectar y derivar a los clínicos lo relevante y significativo. "Cada vez que un docente se preocupa por el bienestar emocional de un alumno, está sembrando futuro", ha señalado.

Además, ha subrayado que el profesor debe educar en Matemáticas, en Filosofía, en Historia, en Geografía o en Ética, "pero también tiene que educar, porque hay familias que no saben, que no pueden, que no quieren y el último clavo ardiendo que tienen los alumnos es una profesora, un profesor, que les cambia la vida y que posiblemente no es el que más les enseñó".

PAUTAS ANTE SITUACIONES SENSIBLES COMO IDEAS SUICIDAS O AUTOLESIONES

El vademécum también aborda pautas ante situaciones sensibles como la actuación ante señales de ideación suicida, acompañamiento en casos de autolesiones o la gestión de pérdidas y duelos en el contexto escolar.

En relación con pantallas y adicciones el documento recoge claves para reconocer su impacto en el desarrollo físico, emocional y social (aislamiento, bajo rendimiento o conductas de riesgo).

"Los profesores dicen 'oye, TikTok nos está dañando'. Lo ideal es jugar con otros niños, salir al contacto con la naturaleza. Hay más peligro a veces con un chico metido en un smartphone que antes en la calle a las tres de la noche", ha alertado Urra.

En su intervención, la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, Ana Cobos, ha avisado de que ahora los jóvenes "son capaces de seguir a cualquiera": "No tenemos referentes".

Así, ha lamentado que los menores hacen caso a "cualquiera" que aparece en TikTok hablando "sin ningún rigor, dando ideas peregrinas de cómo autolesionarse, de cómo prevenir el cáncer de piel, como decía un futbolista".

"Tienen esos referentes que no tienen ninguna formación, ningún rigor. Hace unos años en nuestro país, en todo el mundo, para ser referente de algo teníais que acreditar una formación. ¿A quién hacíamos caso? Pues al cura, al médico, al maestro. Ahora se le hace caso a cualquiera, a cualquier tiktoker que aparece o youtuber que aparece y da pautas a nuestros chicos", ha criticado.

Por ello, la experta ha apostado por "regular internet": "Esto es una jungla, habrá que regularlo, habrá que ver si podemos hacer algo para que nuestros jóvenes no accedan a esos contenidos que son muy perniciosos".

"Hay pautas en internet para que los niños puedan seguir conductas alimentarias que terminen en un grave trastorno, autolisis, depresión, porno. Es terrible el riesgo de internet. Los niños tienen unos referentes negativos", ha aseverado.

Los expertos han destacado durante la presentación la importancia de la detección temprana y la actuación coordinada del profesorado y los equipos de orientación ante las conductas de riesgo y las situaciones de acoso en el entorno escolar.

Según el estudio 'El estado de la salud mental en el aula 2025', elaborado por Fundación Mapfre y Siena Educación, el 70,1% de los docentes ve "muy importante" crear un protocolo de salud mental, especialmente, teniendo en cuenta que solo uno de cada tres de ellos (31,1%) califica el bienestar emocional de su alumnado como "bueno" o "muy bueno" y que, cuando existe un problema, no siempre se verbaliza, ya que el 51,1% afirma que menos de la mitad de sus estudiantes habla con ellos en alguna ocasión de sus dificultades emocionales.

PREGUNTAS A LAS QUE RESPONDE EL VADEMÉCUM

Las preguntas a las que responde el documento se organizan en ámbitos como la detección temprana de señales de alerta (cambios en el estado emocional, descuido del autocuidado y conductas agresivas), la prevención del estigma y el acompañamiento desde la colaboración educativa; la creación de un aula segura; la identificación de dificultades emocionales frecuentes (ansiedad, depresión, trastornos de conducta, trastornos de la alimentación o malestar psicosomático); la actuación ante conductas de riesgo (autolesiones e ideación suicida); la respuesta frente a acoso, violencia y maltrato; el impacto del uso problemático de pantallas y de las adicciones comportamentales; y la promoción de una escuela inclusiva y respetuosa con la diversidad.

El libro también aborda situaciones especialmente sensibles, como la actuación ante señales de ideación suicida, el acompañamiento en casos de autolesiones o la gestión de pérdidas y duelos en el contexto escolar, poniendo el acento en la seguridad, la coordinación y la identificación de alumnado vulnerable.

Del mismo modo, ofrece pautas para intervenir ante acoso y violencia, incluida la dimensión digital, con orientación para acompañar a la víctima, trabajar con el agresor y activar medidas con el grupo y los testigos para frenar la dinámica.

En relación con pantallas y adicciones comportamentales, el vademécum recoge claves para reconocer su impacto en el desarrollo físico, emocional y social (aislamiento, bajo rendimiento o conductas de riesgo) y plantea pautas de prevención basadas en el diálogo, la detección de señales y la promoción de hábitos saludables.

Y, en materia de inclusión, incorpora recomendaciones para construir entornos accesibles y seguros, aplicando principios como el Diseño Universal para el Aprendizaje, y para acompañar al alumnado desde el respeto a la diversidad.

Por último, el documento incluye orientación para la gestión de crisis emocionales en el centro (priorizando la seguridad y la coordinación interna y sanitaria cuando proceda), así como pautas para facilitar la reincorporación progresiva tras un ingreso o ausencia por salud mental.

El texto se completa con un apartado sobre factores familiares y sociales que pueden influir en el bienestar del alumnado y con recomendaciones para prevenir el desgaste emocional del profesorado (burnout), combinando autocuidado, apoyo del equipo y medidas organizativas.