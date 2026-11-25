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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 expertos vinculados a la eutanasia han firmado un manifiesto en defensa de la ley de eutanasia, que recuerdan que es "una opción más, que no obliga a nadie a su uso", y en contra de plantear su derogación o restricción, que consideran "inasumible e injustificable".

El manifiesto, adelantado este miércoles por 'El País' y recogido por Europa Press, subraya que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en 2021, da respuesta a "décadas de una sostenida y constante demanda social por su aprobación".

Según detalla, esta normativa "introdujo un nuevo escenario para transitar de forma digna y libre por el final de la vida". En este sentido, los especialistas inciden en que la prestación de ayuda para morir es "una opción más, que no obliga a nadie a su uso, ni recorta ninguna otra prestación, pues puede, y debe, ser compatible con unos adecuados cuidados paliativos".

Al hilo, puntualizan que hay ocasiones en las que "ni la mejor atención paliativa puede detener el sufrimiento" y aseveran que "solo quien no conoce las circunstancias del final de la vida puede contraponer cuidados paliativos y eutanasia".

UNA LEY GARANTISTA

Los cerca de 40 expertos enfatizan que la ley española de eutanasia es una de las "más garantistas". Como explican, obliga a una exhaustiva valoración de al menos dos médicos y una comisión multidisciplinar autonómica, las llamadas Comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia.

A su juicio, las más de 3.700 solicitudes y más de 1.600 eutanasias realizadas desde su aprobación ponen de manifiesto el "rigor y garantismo" del proceso.

"Tras este recorrido, escuchar en esta campaña electoral de 2026 propuestas de derogación de una Ley que ha ayudado a tanta gente resulta desolador", finalizan.

Entre los firmantes, que lo hacen "en representación de los profesionales que trabajan en favor de una buena muerte" en España, se encuentran miembros de distintas comisiones de garantía y evaluación, médicos especialistas, catedráticos y expertos en bioética.