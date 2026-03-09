Archivo - Expertos en economía y salud reclaman soluciones urgentes para la gestión de la Incapacidad Temporal - LA FUNDACIÓN ECONOMÍA Y SALUD - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos en economía y salud, reunidos en la Jornada 'La Incapacidad Temporal en España: Sostenibilidad, equidad y gobernanza en tiempos de cambio', han reclamado soluciones urgentes para la gestión de la Incapacidad Temporal, ya que constituye el segundo mayor gasto después de las pensiones y cada día más de un millón de personas no van a trabajar por esta causa.

El encuentro, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo por la Fundación Economía y Salud, ha reunido a destacados expertos y líderes del sector con un objetivo de avanzar hacia un modelo más eficaz que garantice la sostenibilidad del sistema sin perder de vista la equidad para el trabajador.

La apertura del acto corrió a cargo de Alberto Giménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud, quien ha aclarado "la Incapacidad Temporal es, sin duda, un campo prioritario sobre el que trabajar. La Airef señalaba en un informe publicado en febrero que las bajas por incapacidad en España han experimentado un incremento considerable, superior al 60% en los últimos siete años, y constituye la segunda mayor partida de gasto por detrás de las pensiones".

Por su parte, Vicente Pallarés, profesor de Medicina en la UJI y vocal de la Junta Directiva de SEMERGEN, ha subrayado que "la gestión compartida entre servicios de salud, INSS, mutuas y empresas representa uno de los retos de coordinación más críticos para el tejido empresarial y sanitario español". Además, ha incidido en la importancia de esta jornada por "reunir a profesionales de prestigio, capaces de transformar este conocimiento en propuestas concreta y aplicables a la cambiante realidad que vivimos actualmente".

En la conferencia inicial, Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo en UAM y exsecretaria de Estado de Empleo, ha situado el contexto macroeconómico y jurídico de la IT, resaltando que el sistema sufre una "profunda tensión entre la necesaria protección de la salud y un coste económico cada vez más insostenible".

Valdeolivas fue tajante al señalar que las deficiencias del modelo actual sobrecargan el gasto público y empresarial. "Estamos ante un desafío nacional que exige un pacto de Estado urgente. Urgen medidas que mejoren la gestión y frenen el absentismo injustificado, asegurando la viabilidad del sistema sin recortar derechos sociales", ha afirmado.

La jornada comenzó con una mesa de diagnóstico titulada 'Radiografía integral de la IT', donde José María Peiró (IVIE) y Josefina Burguillos (SAS), bajo la moderación de Enrique Cabero (CES Castilla y León), analizaron las cifras del sector y el impacto de la duración de los procesos en las cuentas de la Seguridad Social.

Seguidamente, el debate se centró en la Gobernanza y gestión, abordando quién debe liderar las bajas y las ineficiencias en el control clínico. En este bloque, moderado por Purificación Morgado (Universidad de Salamanca), se analizó el papel de las mutuas como un activo infrautilizado. El panel propició un diálogo de alto nivel entre Olimpia del Águila (CEOE), Carlos Bravo (CCOO) e Ignacio Lekunberri (Mutualia), quienes coincidieron en la necesidad de dotar de mayor transparencia y agilidad a la cadena de gestión.

El análisis continuó con una mesa dedicada a los riesgos financieros y desequilibrios normativos. Octavio Granado (exsecretario de Estado de Seguridad Social) y Joaquín Merchán (Consejo General de Graduados Sociales), bajo la moderación de Álvaro Hidalgo, examinaron las reglas que incentivan la prolongación de procesos y la desconexión de la norma con realidades como el teletrabajo o las plataformas digitales.

Posteriormente, se introdujo el impacto directo sobre la salud. En una mesa moderada por Vicente Pallarés, expertos como José Polo (SEMERGEN), José Manuel Vicente (UCAM) e Ignacio Pastrana (Ibermutua) trataron el desgaste en Atención Primaria y el aumento de las listas de espera, vinculando estos factores con los nuevos patrones de bajas por salud mental.