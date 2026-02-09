Expertos apuntan a la automatización de los sistemas de datos para mejorar la vigilancia de infecciones respiratorias

II Jornada Nacional SiVIRA-IRAG. - ISCIII

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha acogido un encuentro para conmemorar los cinco años del sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves (SiVIRA-IRAG) en España, en el que diferentes expertos han apuntado la necesidad de que algunas comunidades autónomas impulsen la automatización de sus sistemas de datos.

La II Jornada Nacional SiVIRA-IRAG ha reunido a los responsables de la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves en las diferentes comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y el propio ISCIII, desde su Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y su Centro Nacional de Microbiología (CNM) para repasar los logros, puntos críticos y oportunidades de mejora del sistema.

La directora del ISCIII, Marina Pollán, ha inaugurado el encuentro, acompañada del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y la coordinadora a nivel nacional de SiViRA en el Centro Nacional de Epidemiología, Susana Monge.

SiVIRA se puso en marcha a raíz de la pandemia de Covid-19, con el objetivo de monitorizar y caracterizar los virus respiratorios en general y, en particular, los de la gripe, SARS-CoV-2 y virus respiratorio sincitial (VRS). Para ello, se apoya en la información de 51 hospitales centinela de 18 comunidades y ciudades autónomas, complementado con un sistema análogo en Atención Primaria (AP).

Los resultados de este sistema permiten guiar las medidas de prevención y control de estas infecciones, como las campañas de vacunación, el refuerzo de mensajes preventivos a la población y la planificación de la asistencia sanitaria en contextos de epidemia.

Entre los retos identificados por los expertos en el encuentro, destacan las diferencias en las capacidades de los sistemas de información entre comunidades autónomas, que generan heterogeneidad en la aplicación de los protocolos comunes, con procesos de vigilancia desde completamente automatizados hasta totalmente manuales.

A este respecto, han apuntado que algunas comunidades deben impulsar sus sistemas de automatización de datos en áreas como la obtención de resultados tras pruebas diagnósticas, los procesos de inmunización y la evolución clínica del paciente en el circuito asistencial.

Además, han señalado que la falta de codificación diagnóstica en Urgencias o en el momento del ingreso hospitalario en muchos de los centros supone la principal barrera para lograr una vigilancia más válida, eficiente y homogénea. A todo ello se añade el reto que supone avanzar hacia una integración más efectiva de la vigilancia virológica de subtipos, cepas o variantes de los virus respiratorios.

De este modo, los expertos han tratado de enumerar las mejoras necesarias para que SiVIRA sea cada vez más eficiente, sostenible y útil. Para ello, han concluido que hay que priorizar de manera decidida la vigilancia y seguir fomentando la colaboración interdisciplinar, garantizando la cooperación entre equipos sanitarios y de medicina preventiva de los hospitales, laboratorios diagnósticos y de secuenciación, servicios de epidemiología y especialistas en informática y sistemas de información.