La exministra Ana Pastor afirma que el mayor reto del sistema de salud es cuidar a los sanitarios

La exministra de Sanidad y Consumo y de Fomento, y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Sanidad y Consumo y de Fomento, y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, ha asegurado este miércoles que hay que cuidar y atender las demandas de los profesionales sanitarios, lo que considera "el reto más importante" para mantener la calidad del Sistema Nacional de Salud, ha criticado las guardias de 24 horas, y ha puesto de manifiesto la necesidad de atraer talento.

Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press antes de su investidura como doctora 'honoris causa' por la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) de Barcelona, en las que ha asegurado la distinción es un "gran honor" que no olvidará nunca y se ha mostrado muy agradecida.

Sobre su paso por el Ministerio de Sanidad entre 2002 y 2004, ha destacado que las leyes impulsadas en ese mandato --la de Cohesión y Calidad, la de Profesiones Sanitarias y la de Autonomía del Paciente-- se aprobaron por unanimidad: "Se hizo hablando con todos y con acuerdos. Creo que es fundamental, en política, llegar a acuerdos, porque así las leyes perduran".

"Creo que es muy necesario una buena planificación de recursos humanos del sistema sanitario, de tal manera que se acompase la demanda de la población con los profesionales que tenemos. Los profesionales sanitarios tienen que tener las mejores condiciones para desarrollar su trabajo, porque en sus manos está la vida de las personas", ha afirmado.

Ha abogado por "reorientar" el sistema de salud hacia la cronicidad y la pluripatología, ya que actualmente lo ve centrado en la patología aguda, y ha señalado como desafíos notables la incorporación de la tecnología y la sostenibilidad de los recursos.

LAUREANO MOLINS

La UAO CEU también inviste este miércoles al cirujano torácico y presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona, Laureano Molins López-Rodó, que ha dicho que la distinción le hace "especial ilusión".

Molins ha señalado el tabaco como principal causante del cáncer de pulmón, y ha abogado por la realización de TAC de baja dosis a las personas de riesgo --como fumadores de entre 50 y 75 años que fuman menos de un paquete al día--, ya que se ve "un cambio clarísimo en la supervivencia".

Ha subrayado que la ley antitabaco es "fundamental" y que debe incluir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, y ha lamentado que haya marcas que sigan patrocinando festivales de música y que haya famosos que fumen públicamente.

Cree que la cirugía robótica y la inteligencia artificial (IA) han "llegado para quedarse", pero que aún no están implementadas en todos los hospitales, y que, en el caso de la IA, puede ayudar a prevenir y hacer reconocimientos previos en pacientes.

Sin embargo, ha alertado de que "no está bien" que los pacientes acudan a la IA para informarse tras un diagnóstico, y ha remarcado que cada paciente tiene su enfermedad, que no es igual para todos, por lo que apuesta por seguir haciendo uso del médico.

ARCADI GUAL

El rector de la UAO CEU, Arcadi Gual, ha afirmado que tener de 'honoris causa' a Pastor y Molins "es un honor científico, es un honor social, es un honor por los valores que presentan", y ha destacado que la elección es un reflejo de que la universidad quiere potenciar los ámbitos de las ciencias de la salud.

"La universidad, si no investiga, no es universidad, es otra cosa", ha añadido el rector, que ha señalado que los nuevos doctores honoris causa representan campos distintos de la medicina, uno asistencial y otro desde la polítca.