El exconsejero canario José Manuel Baltar asume la presidencia de ASPE

El presidente de ASPE, José Manuel Baltar. - ASPE

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha anunciado este viernes que el exconsejero de Sanidad de Canarias José Manuel Baltar será el nuevo presidente de la patronal a partir del jueves 23 de abril y durante los próximos cinco años, tras ser elegido por aclamación, pues ha sido la única candidatura registrada.

"Asumo este paso desde el profundo respeto a la labor realizada hasta ahora y con la convicción de que la sanidad privada española afronta una etapa decisiva. Vivimos un momento de transformación del sistema sanitario, de exigencia social creciente y de necesidad de liderazgo sectorial sólido y sereno", ha señalado Baltar.

El proceso electoral, finalizado este jueves, se abrió tras la salida en diciembre de Carlos Rus, quien estuvo 14 años al frente de la organización. En estos meses, Herminia Rodríguez Rosas ha ocupado el cargo como presidenta temporal.

Baltar, acompañado en la Junta Directiva por 43 representantes de diferentes instituciones sanitarias, cuenta con un programa en el que se articulan seis ejes estratégicos. Entre ellos, busca destacar al paciente como "razón de ser" de todas las decisiones, reforzar el desarrollo profesional y estabilidad de los profesionales sanitarios e impulsar la colaboración público-privada.

Las líneas de actuación de la nueva presidencia de la patronal privada también contemplan garantizar la sostenibilidad de la colaboración con el aseguramiento privado, fomentar la innovación tecnológica y fortalecer la cohesión interna y la representatividad institucional de ASPE.

Baltar ha subrayado que "la innovación, la seguridad jurídica y la cohesión interna" serán "pilares" de la nueva etapa, y ha insistido en su "voluntad de escucha y compromiso de trabajo", así como en su firme creencia en "la capacidad del sector para seguir siendo un pilar esencial del sistema sanitario español y en el papel de ASPE como un referente institucional".

TRAYECTORIA

José Manuel Baltar fue vicepresidente de ASPE hasta 2017 y, luego, asesor durante años de las anteriores Juntas Directivas. Es licenciado en Matemáticas y especializado en Estadística e Investigación operativa por la Universidad de Santiago de Compostela y con formación de postgrado en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria.

En su trayectoria profesional, destaca su etapa como consejero de Sanidad de Canarias, que inició en 2017. También ha sido director general de Hospitales Universitarios San Roque, director de gestión y servicios generales del Complejo Hospitalario Xeral-Calde, en Lugo, y director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria.

Además, ha sido profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde impartió las asignaturas de Bioestadística y Planificación, Organización y Gestión Sanitaria.