Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias proponen una figura de mediación independiente para desbloquear la huelga médica

Archivo - Concentración de médicos en el Hospital de Cruces en Barakaldo durante la primera jornada de huelga por un estatuto marco propio.- DAVID DE HARO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Salud de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias han enviado a la ministra de Sanidad, Mónica García, una carta en la que proponen una mediación independiente para desbloquear la huelga médica estatal motivada por los desacuerdos sobre el Estatuto Marco, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

En la carta que han remitido a la ministra de Sanidad, los consejeros de Salud del Gobierno Vasco, Castilla-La Mancha y Canarias, Alberto Martínez, Jesús Fernández y Esther Monzón, respectivamente, plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

En la misiva, los responsables autonómicos de Salud proponen valorar la designación de una figura de mediación independiente que actúe como marco neutral para el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga. Esta figura tendría como objetivo "abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los y las pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos".

A título propositivo, la carta señala que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser "una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general". En cualquier caso, los consejeros subrayan que la elección concreta de la figura mediadora corresponde al ámbito estatal, insistiendo en "la urgencia de activar cuanto antes un mecanismo eficaz de mediación".

IMPACTO EN LA ATENCIÓN SANITARIA

Los consejeros de Salud recuerdan que la huelga de profesionales médicos y médicas en todo el Estado está motivada por los desacuerdos entre el colectivo y el Ministerio de Sanidad en torno al Estatuto Marco. Aunque se trata de un conflicto de alcance estatal, la carta advierte de que las consecuencias "recaen directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que están soportando una tensión creciente".

Según señalan, el impacto asistencial en el conjunto comunidades autónomas "ya es muy relevante, con una presión añadida sobre los sistemas de salud autonómicos". Por ello, consideran imprescindible "avanzar hacia una solución dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria".

La carta traslada a la ministra la "gran preocupación" de los gobiernos autonómicos por la falta de "avances significativos" en el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico e insisten en que la apertura de un canal de mediación independiente puede "contribuir a un escenario de mayor entendimiento".

Finalmente, los responsables autonómicos de Salud se ponen a disposición del Ministerio para "trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía".