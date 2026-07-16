Euskadi apela al diálogo y defiende una reforma del Estatuto Marco con "consenso de todos los agentes y financiación"

El consejero de Salud, Alberto Martínez - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha apelado al diálogo y ha defendido una reforma del Estatuto Marco "con consenso, financiación y participación de todos los agentes, sin excepción", además de reclamar "una negociación real con las comunidades autónomas y los profesionales" médicos.

Este es el posicionamiento que el Departamento de Salud vasco ha remitido al Ministerio de Sanidad sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, a la espera del Consejo Interterritorial monográfico previsto sobre este tema, que se celebrará, en principio, la próxima semana.

Según ha explicado, el Ministerio ha dado como límite las 14.00 horas de este jueves a todas las comunidades para enviar esta información en "un modelo inusual de consejo por correo electrónico". En su informe, Euskadi considera que la reforma debe volver a encauzarse con "diálogo real, consenso institucional y participación de todos los agentes implicados, sin exclusión".

La posición vasca se apoya en dos documentos diferenciados. Por un lado, un decálogo de alegaciones consensuadas por las comunidades autónomas, en el que Osakidetza incorpora observaciones técnicas y organizativas para mejorar el texto desde la experiencia de gestión sanitaria.

Por otro, un informe jurídico de trámite administrativo que reconoce expresamente la competencia del Ministerio de Sanidad para impulsar la reforma del Estatuto Marco por tratarse de una norma básica y valora favorablemente la oportunidad de actualizar una norma de 2003, pero advierte de que muchas materias "afectan de forma directa a la gestión autonómica" y requieren "un enfoque compatible con las necesidades de cada servicio de salud".

Entre las alegaciones presentadas por Osakidetza figuran la necesidad de financiación estatal para la nueva clasificación profesional, la revisión del reparto de funciones en los ámbitos de negociación, la simplificación de los planes de ordenación de recursos humanos y la defensa de la autonomía de las Comunidades autónomas en materia retributiva.

Asimismo, plantea la flexibilidad en incompatibilidades para cargos intermedios y la adecuación de los plazos de selección, listas de sustitución, incentivos de difícil cobertura y jornadas de guardia adaptadas, que respondan a la realidad organizativa del sistema.

El Departamento de Salud ha subrayado que Euskadi "nunca ha cuestionado la competencia del Ministerio de Sanidad" para modificar el Estatuto Marco, pero sí sostiene que la norma básica debe construirse con "un amplio acuerdo institucional, social y profesional".

En la misma línea, el Gobierno Vasco comparte con el resto de las comunidades autónomas que el texto actual "no reúne aún el consenso necesario, carece de financiación suficiente y no es viable sin unos Presupuestos Generales" y, sobre todo, insiste en que "ya no hay tiempo para sacarlo adelante", por lo que debe replantearse para dar una nueva oportunidad al diálogo con todos los agentes, sin exclusiones.

MESA SECTORIAL

En contraposición, el Departamento de Salud ha indicado que, en Euskadi, el Gobierno Vasco "sí que mantiene abierta su propia vía de acuerdo en la mesa sectorial".

Al respecto, ha comentado que el departamento y Osakidetza trabajan desde hace meses con los sindicatos del ámbito médico, para abordar las singularidades del colectivo y acercar posiciones, con el objetivo de alcanzar un principio de acuerdo en próximas fechas.

El Departamento de Salud ha defendido que la reforma del Estatuto Marco es competencia del Ministerio, pero ha reiterado que solo tendrá recorrido si se vuelve a iniciar el diálogo con todas las partes, con financiación, realismo y una negociación que tenga en cuenta "la diversidad de los servicios de salud y el impacto real sobre la asistencia a la ciudadanía".