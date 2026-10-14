Un estudio ve "claves" el entorno laboral y la organización para evitar 'burnout' en sanitarios

Archivo - Personal sanitario en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, la Fundación Galatea y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha señalado el entorno laboral y las condiciones organizativas como "claves" en la prevención del 'burnout' entre los profesionales sanitarios.

El trabajo se ha basado en una muestra de 992 profesionales de la medicina y enfermería, que han respondido cuestionarios mensuales durante 6 meses, informan los impulsores en un comunicado de este miércoles.

Del total de participantes, el 24% (239 profesionales) presentaron niveles bajos de 'burnout' y, de estos, 103 sin 'burnout' persistente participaron en grupos de discusión y en la experiencia de realidad virtual inmersiva.

SUEÑO, CANSANCIO Y ANSIEDAD

Los resultados muestran que los profesionales sin 'burnout' persistente tienen una higiene del sueño más favorable: solo el 10,8% dormía menos de 6 horas, frente al 28,3% del grupo con indicios de 'burnout', y el 84,4% dormía entre 6 y 8 horas y refería menos cansancio al despertarse y menos dificultad para conciliar el sueño.

También presentaban menos cansancio a media jornada y al final del día, así como menos cefaleas, dolor de espalda, dolor articular y molestias digestivas.

La presencia declarada de ansiedad o depresión era del 3,6%, frente al 17,7% del grupo con indicios de 'burnout'; el consumo de somníferos era inferior, y los hábitos alimentarios eran más saludables.

ENTORNO LABORAL

Una de las diferencias "más significativas" se observó en el entorno laboral: los profesionales sin 'burnout' persistente se sentían más bien tratados por la organización, los jefes y el equipo.

También percibían una mejor valoración por parte de los pacientes, los compañeros, los mandos inmediatos, las organizaciones y la sociedad en general.

RETOS CLAVE

El estudio defiende "desmontar el mito de la fortaleza individual" y apunta que la protección no debe recaer en los recursos personales del profesional, así como que, pese a que la estabilidad y el optimismo son factores protectores, no pueden sustituir unas condiciones de trabajo adecuada.

Los predictores más robustos para evitar el agotamiento son el buen trato, el reconocimiento por parte de la organización y la sociedad y un liderazgo "próximo, claro y empático".

ALERTA GENERACIONAL

Además, la investigación lanza una "alerta generacional", ya que los profesionales más jóvenes presentan una prevalencia más alta de 'burnout'.

Eso refuerza la necesidad de llevar a cabo intervenciones preventivas durante la formación y en el paso hacia el mundo laboral, combinando "tutorías de calidad, espacios de supervisión y apoyo emocional con condiciones de trabajo que favorezcan aprendizaje seguro, una autonomía progresiva y conciliación".