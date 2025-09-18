Un estudio insta a los médicos prescribir ejercicio físico en las consultas de atención primaria - IDIAPJGOL

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) con la participación del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IdiapJgol) recomienda a los médicos de familia prescribir ejercicio físico en las consultas de atención primaria (CAP), "igual que se hace con los fármacos".

Así se recoge en un comunicado este jueves donde alertan de que "no basta con recomendar ejercicio: hay que prescribirlo, con pautas concretas, de la misma manera que se hace con un fármaco", en un estudio publicado en la revista Atención Primaria.

El trabajo apunta a que la prescripción es "poco frecuente" e identifica diversas barreras para implementarla, como son la falta de tiempo y de protocolos específicos, la poca formación de los profesionales y la escasa coordinación interdisciplinaria, entre otras.

"Cuando hablamos de recomendación, el mensaje queda demasiado genérico y difuso. La prescripción, en cambio, aporta claridad, seguridad y seguimiento, y aumenta las posibilidades de que la persona incorpore la actividad física a su vida cotidiana", explica la médica del Grupo de Ejercicio Físico de la CAMFiC y coordinadora del estudio, Montserrat Romaguera.

Los autores del estudio reivindican un "cambio de modelo" que incorpore guías clínicas de prescripción de ejercicio y formación de los profesionales dado que, según ellos, los beneficios de la actividad física regular son ampliamente conocidos, como son la prevención y el control de enfermedades cardiovasculares o los cánceres de mama y de colon, además de las mejoras en fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia cardiovascular.