Un estudio halla 42 compuestos químicos de uso cotidiano en el semen humano que podrían afectar a la salud reproductiva

El Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha llevado a cabo un estudio por el que ha detectado un total de 42 compuestos químicos de uso cotidiano en el semen humano que podrían afectar a la salud reproductiva.

Este trabajo, publicados en la revista 'Exposome', llevado a cabo con una metodología pionera y en colaboración con el Instituto Nacional Francés para la Investigación Agronómica y Ambiental (INRAE) y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, ha evaluado la presencia de 2.000 compuestos.

"Aunque nuestro estudio no permite establecer relaciones causales entre la presencia de múltiples sustancias químicas y la espermatogénesis, sí evidencia asociaciones entre la exposición a estos compuestos y la calidad seminal", ha explicado su autora principal e investigadora del IDAEA-CSIC, Montse Marquès.

En este contexto, desde el CSIC han recordado que la infertilidad afecta al 15 por ciento de la población mundial, siendo los factores masculinos responsables de entre el 40 y el 50 por ciento de estos casos. En este problema, que se ha agravado en las últimas décadas, los factores vinculados con las exposiciones ambientales y derivadas del estilo de vida se postulan como variables clave.

Así, este trabajo ha analizado el exposoma químico, el conjunto de sustancias químicas a las que está expuesta la población, a partir de un método de espectrometría de masas de alta resolución, técnica que determina la masa exacta de compuestos con una precisión superior a 0,001 unidades de masa atómica. Ello permite distinguir entre sustancias que, aunque parecen iguales, tienen composiciones químicas distintas.

Para todo ello, se ha contado con muestras de semen, sangre y orina de un grupo de estudio formado por 48 hombres sanos de entre 18 y 40 años, y todos residentes en Tarragona, a los que se aplicó un cribado químico de amplio espectro para analizar el conjunto de sustancias químicas a las que los participantes estaban expuestos de manera habitual. De todos ellos, 10 declararon ser fumadores actuales o en el pasado.

ANÁLISIS TAMBIÉN EN ORINA Y SANGRE

El resultado ha sido la detección de 42 sustancias en semen, otras tantas en orina y 48 en sangre. Las sustancias pertenecían a mezclas complejas que incluían edulcorantes artificiales, insecticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), retardantes de llama, compuestos relacionados con alimentos, fármacos y marcadores de consumo de tabaco.

"Tradicionalmente, los estudios se centran en familias concretas de compuestos tóxicos", ha enfatizado Marquès, que ha concretado que, en este estudio, "gracias a la espectrometría de masas de alta resolución", se ha aplicado un cribado "capaz de rastrear miles de compuestos a la vez en tres matrices biológicas diferentes".

Una de las conclusiones extraídas es que algunos de los compuestos tóxicos detectados alteraban de forma negativa distintos parámetros de la calidad del semen, como, por ejemplo, el acesulfamo (un edulcorante artificial ampliamente utilizado), el bisfenol-S (empleado en plásticos y resinas), el insecticida nitenpiram y determinados surfactantes de uso industrial y farmacéutico.

Estos se asociaron negativamente con el número total de espermatozoides, su forma y concentración, mientras que el retardante de llama fosfato de trietilo (usado como sustancia ignífuga en materiales de construcción, vehículos o electrónica) se relacionó con un menor volumen espermático. Por su parte, otro aditivo empleado en la fabricación de neumáticos se vinculó con una reducción en la movilidad y la vitalidad.

"Hemos comprobado que el plasma seminal es una matriz de gran interés para estudiar el exposoma químico en relación con la calidad del semen, ya que permite identificar mezclas de contaminantes que pueden pasar desapercibidas en sangre u orina, pero que están estrechamente vinculadas a la función reproductiva", ha aseverado el primer autor de este estudio e investigador de la Unidad Laberca del INRAE, German Cano-Sancho.

En este sentido, el mencionado estudio recoge que es uno de los primeros a escala de exposoma realizados en plasma seminal utilizando muestras de sangre y orina cotejadas. Además, pone de relieve el potencial de los enfoques dirigidos de amplio alcance en la investigación epidemiológica, proporcionando información valiosa sobre la compleja interacción entre las exposiciones químicas y la salud reproductiva.