Un estudio detecta persistencia del 61% en consumo de alcohol en universitarios,con un 18% de nuevos casos tras dos años

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del proyecto uniHcos, sobre evolución del riesgo de consumo problemático de alcohol en estudiantado universitario, en el que participa la Universitat de València (UV), ha observado una "alta" tasa de persistencia en el consumo durante la universidad (61% de los casos), con un 18% de nuevos casos durante el seguimiento.

La investigación, publicada en la revista 'International Journal of Mental Health and Addiction', destaca que los factores asociados con un mayor riesgo de consumo problemático incluyeron la convivencia con compañeros, el malestar psicológico, el tabaquismo y la experimentación con drogas.

Estos estudiantes pertenecen a la cohorte del proyecto uniHcos, que lleva activo desde el año 2010. Recoge ya datos de más de 12.000 estudiantes de 12 universidades españolas diferentes. En el estudio recientemente publicado se realizó un análisis longitudinal de los datos y evaluó a los participantes al ingresar en la universidad (T1) y después de 2-3 años (T2). Por la UV, participa el grupo ESNFSP (Epidemiología social y nutricional, farmacoepidemiología y salud pública), liderado por María Morales, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública.

En el período analizado, la prevalencia general del consumo de alcohol se mantuvo alta y estable (consumo de alcohol en los últimos 30 días: 76,2 % en T1; 76,4 % en T2). El consumo excesivo de alcohol en los últimos 30 días también se mantuvo constante (44,0 % en T1; 44,3 % en T2). En cuanto al riesgo de consumo problemático de alcohol, las tasas de prevalencia se mantuvieron estables a lo largo del tiempo (28,2 % en T1 y 30,3 % en T2). Entre las conclusiones, no se identificaron diferencias entre sexos.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS

"Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de estrategias de prevención específicas para abordar el aumento del consumo de alcohol de riesgo entre los estudiantes universitarios y mitigar sus efectos a largo plazo", explica María Morales, quien apunta que el estudiantado matriculado en primer de grado de la UV que lo desee también puede participar en el proyecto uniHcos, ya que ha recibido un correo con un enlace para rellenar la encuesta en línea del proyecto.

Actualmente están participando en uniHcos once universidades españolas. Se trata de las universidades de València, Alicante, Cantabria, Castilla-La Mancha, Granada, Huelva, Jaén, León, Salamanca, Valladolid y Vigo. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, a través del Plan Nacional sobre Drogas en varias ocasiones, así como por el Instituto de Salud Carlos III.